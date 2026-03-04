Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 10:00 η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στην καλλιτεχνική εκπαίδευση όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων και η ίδρυση Ανώτατης Σχολή Παραστατικών Τεχνών.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα Σχολή θα λειτουργήσει ως ανώτατο ίδρυμα ειδικού σκοπού, εισάγοντας πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές στις παραστατικές τέχνες και συνδέοντας την ακαδημαϊκή δομή με την καλλιτεχνική πράξη. Η εισαγωγή θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων με δια ζώσης αξιολόγηση δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων στη φύση κάθε αντικειμένου.
Η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών (Α.Σ.Π.Τ.) συγκροτείται με την ένταξη των εξής εμβληματικών δημόσιων οργανισμών:
- Εθνικό Θέατρο
- Εθνική Λυρική Σκηνή
- Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης
- Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
- Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ακαδημαϊκού φορέα με θεσμική σταθερότητα, σαφείς κανόνες λειτουργίας και μακροπρόθεσμη προοπτική, ώστε οι παραστατικές τέχνες να αποκτήσουν πανεπιστημιακή «στέγη».
Το νομοσχέδιο προβλέπει:
- Δυνατότητα ένταξης των ήδη εγγεγραμμένων σπουδαστών στα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα, υπό προϋποθέσεις (π.χ. κατοχή απολυτηρίου Λυκείου).
- Διασφάλιση συνέχισης των σπουδών για όσους δεν ενταχθούν, με τίτλο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.).
- Σταδιακή παύση νέων εγγραφών στις υφιστάμενες σχολές και οριστική κατάργηση του διπλού συστήματος.
- Αναδιαμόρφωση των Σχολών Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και σαφή κατάταξη των τίτλων τους στο επίπεδο 5 του Ε.Π.Π., με ρητή αναγνώριση της ισοτιμίας των υφιστάμενων τίτλων.
- Ακαδημαϊκή δίοδο προς τα Α.Ε.Ι. μέσω κατάταξης σε προχωρημένο εξάμηνο.
Παράλληλα, από το τέλος του 2026, η εποπτεία της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας. Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε διαχρονικό αίτημα του καλλιτεχνικού κόσμου για πανεπιστημιακή αναγνώριση και θεσμική κατοχύρωση των παραστατικών τεχνών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τέχνης και ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.
Η διαβούλευση για το σχετικό νομοσχέδιο είναι διαθέσιμη εδώ