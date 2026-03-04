Η διαβούλευση παρατείνεται έως την Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ.

Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 10:00 η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στην καλλιτεχνική εκπαίδευση όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων και η ίδρυση Ανώτατης Σχολή Παραστατικών Τεχνών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα Σχολή θα λειτουργήσει ως ανώτατο ίδρυμα ειδικού σκοπού, εισάγοντας πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές στις παραστατικές τέχνες και συνδέοντας την ακαδημαϊκή δομή με την καλλιτεχνική πράξη. Η εισαγωγή θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων με δια ζώσης αξιολόγηση δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων στη φύση κάθε αντικειμένου.

Η Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών (Α.Σ.Π.Τ.) συγκροτείται με την ένταξη των εξής εμβληματικών δημόσιων οργανισμών:

Εθνικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ακαδημαϊκού φορέα με θεσμική σταθερότητα, σαφείς κανόνες λειτουργίας και μακροπρόθεσμη προοπτική, ώστε οι παραστατικές τέχνες να αποκτήσουν πανεπιστημιακή «στέγη».

Το νομοσχέδιο προβλέπει:

Δυνατότητα ένταξης των ήδη εγγεγραμμένων σπουδαστών στα νέα πανεπιστημιακά προγράμματα, υπό προϋποθέσεις (π.χ. κατοχή απολυτηρίου Λυκείου).

Διασφάλιση συνέχισης των σπουδών για όσους δεν ενταχθούν, με τίτλο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.).

Σταδιακή παύση νέων εγγραφών στις υφιστάμενες σχολές και οριστική κατάργηση του διπλού συστήματος.

Αναδιαμόρφωση των Σχολών Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και σαφή κατάταξη των τίτλων τους στο επίπεδο 5 του Ε.Π.Π., με ρητή αναγνώριση της ισοτιμίας των υφιστάμενων τίτλων.

Ακαδημαϊκή δίοδο προς τα Α.Ε.Ι. μέσω κατάταξης σε προχωρημένο εξάμηνο.

Παράλληλα, από το τέλος του 2026, η εποπτεία της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Παιδείας. Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε διαχρονικό αίτημα του καλλιτεχνικού κόσμου για πανεπιστημιακή αναγνώριση και θεσμική κατοχύρωση των παραστατικών τεχνών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τέχνης και ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.

Η διαβούλευση για το σχετικό νομοσχέδιο είναι διαθέσιμη εδώ