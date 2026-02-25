Πώς θα διεξαχθούν οι φετινές εξετάσεις για την ελληνική PISA, τι ισχύει για τις βαθμολογίες των μαθητών.

Στα μέσα Μαίου εκτός απρόπτου θα διεξαχθούν οι φετινές εξετάσεις για την ελληνική PISA στις οποίες θα συμμετάσχουν κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Παιδείας μαθητές της ΣΤ’ τάξης Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης Γυμνασίων. Οι εν λόγω εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα θα λάβουν χώρα σε εθνικό επίπεδο σε επιλεγμένο αριθμό σχολικών μονάδων ώστε να αποτυπωθούν και να εκτιμηθούν τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων. Τα σχολεία που θα επιλεγούν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των σχολείων της χώρας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, και η επιλογή τους γίνεται από Επιστημονική Επιτροπή.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον 600 σχολικές μονάδες (300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια) και περισσότερους από 12.000 μαθητές συνολικά. Οι επιδόσεις στις εξετάσεις αυτές πάντως δεν προσμετρώνται στους βαθμούς των μαθητών, καθώς ο χαρακτήρας της δοκιμασίας είναι καθαρά ερευνητικός και διαγνωστικός και τα αποτελεσματα είναι ανώνυμα.

Εξετάσεις Ελληνικής PISA: Το πλαίσιο διεξαγωγής τους - Τι πρέπει να ξέρουν οι συμμετέχοντες μαθητές

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν:

Ταυτόχρονα σε όλες τις επιλεγμένες σχολικές μονάδες

Εντός του διδακτικού ωραρίου

Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση

Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα σχολεία μέσω ειδικής πλατφόρμας και θα εκτυπωθούν με ευθύνη της διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας. Οι μαθητές θα εξεταστούν σε έντυπη μορφή.

Διάρκεια και μορφή εξέτασης

Η εξέταση διαρκεί 75 λεπτά ανά γνωστικό αντικείμενο

Μεσολαβεί διάλειμμα 30 λεπτών

Οι απαντήσεις καταγράφονται σε ειδικά διαμορφωμένα απαντητικά δελτία

Μετά το τέλος, οι μαθητές συμπληρώνουν και ενότητα κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων

Τα απαντητικά δελτία αποστέλλονται για επεξεργασία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο έχει την ευθύνη της επιστημονικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν οι μαθητές

Οι μαθητές θα αξιολογηθούν σε βασικά γνωστικά αντικείμενα όπως:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μαθηματικά

Κατανόηση κειμένου / Νεοελληνική Γλώσσα

Τι ισχύει για τους βαθμούς

Οι εξετάσεις έχουν αποκλειστικά διαγνωστικό και ερευνητικό χαρακτήρα:

Τα αποτελέσματα είναι ανώνυμα

Οι επιδόσεις δεν προσμετρώνται στη βαθμολογία των μαθητών

Δεν επηρεάζουν την προαγωγή ή την αποφοίτηση

Στόχος είναι η χαρτογράφηση του επιπέδου του εκπαιδευτικού συστήματος, ο εντοπισμός κενών στα Προγράμματα Σπουδών και η ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών, ώστε να διαμορφωθούν προτάσεις βελτίωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Δείτε το ΦΕΚ