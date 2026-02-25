Από τις 2 έως και τις 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, μέσω της Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τι να προσέξουν οι γονείς
Οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:
«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr)
«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr)
Να σημειωθεί ότι τη διαδικασία εγγραφής μπορεί να την πραγματοποιήσει μόνο ο γονέας/κηδεμόνας κάθε παιδιού.
Η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ. Η τελική κατανομή των μαθητών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.
Ποιοι μαθητές θα εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο - Οι προϋποθέσεις
Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2026-2027, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2026-2027, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2022.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
- Να είναι η 1η φορά που φοιτούν σε νηπιαγωγείο,
- Να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.
Από το σχολικό έτος 2020-2021, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών έχει γίνει υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν.4704/2020 (Α΄133).
Ο/H Διευθυντής/τρια -Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις για φοίτηση νηπίων και προνηπίων, που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου. Η εγγραφή προνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ.6 του ΠΔ79/2017(Α 109).
Εγγραφές στην Α Δημοτικού: Ποιους μαθητές αφορά
Στην Α΄ τάξη Δημοτικού για το σχολικό έτος 2026-2027 θα φοιτήσουν μαθητές που συμπληρώνουν την 31 η Δεκεμβρίου 2025 τα έξι (6) έτη. Πιο συγκεκριμένα, μαθητές που έχουν γεννηθεί από 01/01/2020 έως 31/12/2020.