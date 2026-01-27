Οι συνέπειες της συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας μαθητών από το Δημοτικό, όσα ορίζει το σχολικό πρωτόκολλο.

Την Τρίτη 10 Μαρτίου ολοκληρώνεται και το δεύτερο τρίμηνο για τα Δημοτικά με τους μαθητές να μπαίνουν στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Μια από τις συχνές παρανοήσεις που υπάρχουν για την φοίτηση στην Πρωτοβάθμια είναι από πλευράς γονέων ότι δεν τίθεται ζήτημα καταγραφής απουσιών και αυτόματα ο κίνδυνος να μείνει στην ίδια τάξη ο μαθητής.

Τι ισχύει για την φοίτηση στο Δημοτικό και τις απουσίες

Η φοίτηση στο Δημοτικό είναι υποχρεωτική και η παρουσία των μαθητών στην τάξη παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, όπου καταγράφει τις απουσίες και τις καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Σε περίπτωση συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας μαθητών του Δημοτικού προβλέπονται τα εξής:

Όταν ένας μαθητής απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα από το σχολείο ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες και ενημερώνει τον

Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου. Εφόσον δεν επιλύεται το πρόβλημα της συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας με τις ενέργειες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναζητείται ο μαθητής και η οικογένεια του μαθητή μέσω της αστυνομικής και της δημοτικής αρχής καθώς και της αρμόδιας κοινωνικής

υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η συστηματική και αδικαιολόγητη απουσία του μαθητή στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι ενέργειες που έχουν γίνει. Ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας Διεύθυνσης. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο αρμόδιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ο οποίος αναζητεί τον μαθητή σε όλα τα σχολεία της οικείας περιφέρειας. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης υποβάλλει σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία

περιέχει τα στοιχεία της έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.