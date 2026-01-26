Tι ισχύει για τον φετινό εορτασμό της Τσικνοπέμπτης στα σχολεία, τι απαγορεύεται και αλλά τι επιτρέπεται.

Ο Γενάρης μας αποχαιρετά με τον Φλεβάρη να φέρνει μαζί του και την Τσικνοπέμπτη 2026 που φέτος «πέφτει» στις 12 Φλεβάρη σχετικά νωρίς σε σχέση με τις περασμένες χρονιές. Ανήμερα της γιορτής το τσίκνισμα έχει την τιμητική του με τις ψησταριές να στήνονται από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα και το αποκριάτικο εύθυμο πνεύμα να είναι διάχυτο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ημέρα αυτή δεν περνά απαρατήρητη από τα σχολεία, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί ήδη έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό της τήρησης του εθίμου του τσικνίσματος με μικρές γιορτές, ψήσιμο στο προαύλιο και παιχνίδι.

Τσικνοπέμπτη 2026 και σχολεία: Τι ισχύει για τσίκνισμα, μαθήματα και απουσίες στις 12 Φλεβάρη

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει άτυπος θεσμός τα σχολεία όλων των βαθμίδων να γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη με τον πατροπαράδοτο τρόπο που επιβάλλει το έθιμο της μέρας. Οι μαθητές πηγαίνουν κανονικά στα σχολεία εκείνη την μέρα, παρακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα, τηρείται απουσιολόγιο κανονικά αλλά υπάρχει διαφοροποίηση τις τελευταίες ώρες μαθημάτων καθώς συνήθως οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αναλαμβάνουν χρέη ψήστη και στήνουν ψησταριές στις σχολικές αυλές για να γίνει το απαραίτητο «τσίκνισμα». Στους μαθητές μοιράζονται καλαμάκια σουβλάκια, αποκριάτικοι ρυθμοί παίζουν στα μεγάφωνα των σχολείων και οι μαθητές μπορούν να γιορτάσουν την έλευση της Αποκριάς.

Βέβαια σε πολλά σχολεία, δεν λείπουν και οι παραδοσιακοί χοροί όπου οι μαθητές χορεύουν και ξεφαντώνουν. Ενώ σε αρκετά σχολεία ιδίως της περιφέρειας τιμάται και το γαϊτανάκι. Πρόκειται για ένα χορό που δένει απόλυτα με το χρώμα και το κέφι της Αποκριάς. Δεκατρείς μαθητές που εναλλάσσονται παίρνουν μέρος σε ένα χορευτικό έθιμο με έντονη αποκριάτικη χροιά.

Το τσίκνισμα στα σχολεία γίνεται με την σιωπηρή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και πάντα με την έγκριση των Διευθυντών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκδηλώσεις γίνονται με ευπρέπεια και σεβασμό στον σχολικό χώρο. Παράλληλα θα καταστεί σαφές στα σχολεία ότι η Τσικνοπέμπτη σε καμία περίπτωση δεν είναι μέρα αργίας. Το πρόγραμμα μαθημάτων στα σχολεία θα διαφοροποιηθεί αν και εφόσον το επιλέξει η εκάστοτε σχολική μονάδα, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, μόνο για τις τελευταίες ώρες καθώς οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις τάξεις τους όπως κάθε μέρα. Θα τηρηθεί κατά γράμμα το σχολικό πρωτόκολλο και θα ληφθούν απουσίες. Οι όποιες εορταστικές εκδηλώσεις τσικνίσματος θα γίνουν τις τελευταίες δυο ώρες. Σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν όλες οι σχολικές ώρες για την γιορτή της Τσικνοπέμπτης. Αυτή η οδηγία είναι ξεκάθαρη προς τα σχολεία και εν πλήρη γνώσει των Συλλόγων Γονέων. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, θα γίνει ο εορτασμός της Τσικνοπέμπτης ως μια όμορφη ευκαιρία για διασκέδαση, παράδοση και κοινωνική συνύπαρξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.