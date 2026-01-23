Η Τσικνοπέμπτη είναι μια από τις γιορτές που αγαπάνε και τιμάνε δεόντως οι καλοφαγάδες, πότε «πέφτει» φέτος.

Αποχαιρετάμε τον Γενάρη και με την έλευση του Φλεβάρη θα αρχίσουμε τις προετοιμασίες για τις Απόκριες και την Τσικνοπέμπτη που φέτος «πέφτει» νωρίς καθώς αναμένεται να την γιορτάσουμε με το πατροπαράδοτο τρόπο την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου. Η Τσικνοπέμπτη αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της περιόδου των Αποκρεών, με βαθιές ρίζες στην ιστορία και την παράδοση. Φέτος, η γιορτή πέφτει την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των καρναβαλιστικών εκδηλώσεων που κορυφώνονται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται με την Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου.

Τσικνοπέμπτη: Η ιστορία της γιορτής της τσίκνας

Η λέξη «Τσικνοπέμπτη» προέρχεται από τη μυρωδιά του καμένου κρέατος την λεγόμενη «τσίκνα» και τη μέρα της εβδομάδας, την Πέμπτη. Η ημέρα αυτή θεωρούνταν ιδανική για κραιπάλες, καθώς η ορθόδοξη παράδοση δίνει ιδιαίτερη σημασία στις νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής. Παραδοσιακά, το δείπνο περιλαμβάνει κρέας ψημένο στα κάρβουνα ή τηγανισμένο, ενώ τα πιάτα ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνήθειες.

Η Τσικνοπέμπτη τοποθετείται στη μέση της Κρεατινής εβδομάδας, η οποία είναι η δεύτερη από τις τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη της Σαρακοστής . Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος ακόμη και Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ η Τσικνοπέμπτη αποτελεί την πιο ζωντανή στιγμή του εθίμου, με μεγάλη κατανάλωση κρέατος και ατμόσφαιρα γιορτής. Μαζί με τη γαστρονομία, συνδέεται και το μασκάρεμα, έθιμο που προέρχεται από ειδωλολατρικές πρακτικές για την αποτροπή των κακών πνευμάτων του χειμώνα και την εξασφάλιση καλής σοδειάς την άνοιξη.

Σύμφωνα με την εκκλησία οι χριστιανοί κάθε Τσικνοπέμπτη καταναλώνουν ό,τι κρεατικό υπάρχει στο σπίτι για να προετοιμαστούν για την εβδομάδα της Τυρινής ή τη λεγόμενη λευκή εβδομάδα. Δηλαδή, νηστεία κατά την οποία καταναλώνουμε γαλακτοκομικά, ψάρια και αβγά. Η Κυριακή που ακολουθεί ονομάζεται της Απόκρεω. Ως θέμα της έχει τη δικαία και απροσωπόληπτη κρίση του Θεού, την οποία θα πραγματοποιήσει ο Κύριος κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Και η κρίση του Θεού προς τους ανθρώπους δεν είναι τίποτα άλλο από την άκρατη αγάπη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης, οι απανταχού γειτονιές της χώρας γεμίζουν με σύννεφα τσίκνας από τις ψησταριές στις αυλές, τα καταστήματα και τους δημόσιους χώρους, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες συμμετέχουν σε γλέντια και καρναβαλικές εκδηλώσεις. Έχει καθιερωθεί να κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα την Τσικνοπέμπτη, είτε το κρέας είναι αυτό, είτε το κρασί, για να μας θυμίσει το Πάσχα και την χαρά της Αναστάσεως.