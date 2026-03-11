Η αύξηση για την Ελβετία προκύπτει από τη ζήτηση της Γερμανίας, η οποία παρέμεινε μακράν η μεγαλύτερη αγορά της, με 386,4 εκατομμύρια φράγκα.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές όπλων που κατασκευάζονται στην Ελβετία το 2025, παρά τους περιορισμούς που συνδέονται με την ουδετερότητα, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομίας (Seco).

Πέρυσι, οι εξαγωγές πολεμικού υλικού αυξήθηκαν κατά 43% και ανήλθαν στα 948,2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (1,04 δισεκ. ευρώ) μετά από δύο διαδοχικά χρόνια κατά τα οποία κατέγραψαν πτώση, αναφέρει η ανακοίνωση του Seco.

Η αύξηση προκύπτει από τη ζήτηση της Γερμανίας, η οποία παρέμεινε μακράν η μεγαλύτερη αγορά, με 386,4 εκατομμύρια φράγκα. Ακολουθούν οι ΗΠΑ (92,4 εκατομμύρια), η Ουγγαρία ((63,4 εκατομμύρια), η Ιταλία (62,2 εκατομμύρια) και το Λουξεμβούργο (47,4 εκατομμύρια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται κυρίως για πυρομαχικά, τεθωρακισμένα οχήματα και ανταλλακτικά που παραδόθηκαν στη Γερμανία, εξαρτήματα κανονιών που πωλήθηκαν στην Ιταλία και εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών που εξήχθησαν στις ΗΠΑ. Σημειώνεται πως τον Δεκέμβριο, το κοινοβούλιο έκανε δεκτό αίτημα του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για χαλάρωση των περιορισμών οι οποίοι ήταν αιτία τριβών με χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία.

Η Γερμανία το 2022 θέλησε να επανεξαγάγει πυρομαχικά που είχε αγοράσει πολλά χρόνια πριν, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Ως ουδέτερη χώρα, η Ελβετία επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς, απαγορεύοντας την επανεξαγωγή προς χώρες που μαστίζονται από ένοπλη σύγκρουση. Για να μπορεί να χορηγεί, όταν «το δικαιολογούν εξαιρετικές περιστάσεις», η κυβέρνηση ζήτησε τη χαλάρωση του νόμου. Τον Δεκέμβριο, το κοινοβούλιο πρότεινε έναν κατάλογο 25 χωρών, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και 17 χώρες της ΕΕ, που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτές τις εξαιρέσεις.

Λίγο μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το σοσιαλιστικό κόμμα, Verte.e.s, και ΜΚΟ που αντιτίθενται σε αυτήν τη χαλάρωση, προχώρηδαν σε διαβήματα για να ζητήσουν δημοψήφισμα. «Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, μας είπαν ότι η βιομηχανία όπλων τα πήγαινε άσχημα γιατί οι κανόνες μας ήταν πολύ αυστηροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κλάρενς Σολέ, βουλευτής των Ελβετών Πρασίνων.

Το 2023, οι εξαγωγές ελβετικών όπλων είχαν σημειώσει πτώση κατά 27%, και συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά 5% το 2024. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά του 2025 δείχνουν ότι ο τομέας «τα πηγαίνει πολύ καλά», αντέδρασε η Σολέ. «Το λεπτό σημείο είναι οι ΗΠΑ, η δεύτερη χώρα προς την οποία εξάγουμε περισσότερο και που τώρα εμπλέκεται σε συγκρούσεις, οι οποίες είναι παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» τόνισε.

Στην ανακοίνωση, το Seco διευκρινίζει ότι κανένα αίτημα για εξαγωγή πολεμικού υλικού προς τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί, ούτε απορριφθεί μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Με πληροφορίες του AFP/ΑΠΕ