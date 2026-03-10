Η ηθοποιός είναι δημιούργημα της Xicoia Studios με έδρα το Λονδίνο, και το βίντεο κλιπ προσφέρει μια πρώτη ματιά στο «Tilly-verse», έναν νέο κόσμο ψυχαγωγίας όπου οι χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης «ζουν, αλληλεπιδρούν και εργάζονται».

Η ηθοποιός Tilly Norwood, δημιούργημα αποκλειστικά τεχνητής νοημοσύνης κυκλοφόρησε το ντεμπούτο single και το βίντεοκλιπ για το κομμάτι της «Take the Lead».

Σε δεύτερη ανάγνωση το τραγούδι λέει «Είμαι απλώς ένα εργαλείο αλλά ζωή». Το βίντεο κλιπ ξεκινάει με τη διευκρίνηση «Η ακόλουθη παραγωγή έγινε από 18 πραγματικούς ανθρώπους».

Η Norwood είναι δημιούργημα της Xicoia Studios με έδρα το Λονδίνο, και το βίντεο κλιπ προσφέρει μια πρώτη ματιά στο εξελισσόμενο «Tilly-verse», έναν νέο κόσμο ψυχαγωγίας όπου οι χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης «ζουν, αλληλεπιδρούν και εργάζονται».

Το «Take the Lead» είναι εμπνευσμένο από ένα πρόσφατα δημοσιευμένο δοκίμιο που έγραψε η Eline van der Velden, δημιουργός της Norwood και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής Particle6 και του στούντιο ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης Xicoia. Οι στίχοι, εξηγεί, αντανακλούν την εκτεταμένη αντίδραση του Χόλιγουντ πέρυσι, μετά την είδηση ​​ότι εμφανίστηκαν μάνατζερ που ήθελαν να υπογράψουν με την Norwood.

Το βίντεο κλιπ, δείχνει την AI Norwood να τραγουδάει σε μια στέγη στο Λονδίνο, να αιωρείται από μια ντίσκο μπάλα, να πετάει μέσα στα σύννεφα πάνω σε ένα φουσκωτό φλαμίνγκο, και πολλά άλλα που θα μπορούσαν να είναι δημιούργημα ενός βίντεο κλιπ πραγματικού καλλιτέχνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=G7V2Biy3omw}

Οι στίχοι λένε μεταξύ άλλων «Όταν μιλάνε για μένα, δεν βλέπουν την ανθρώπινη σπίθα, τη δημιουργικότητα... Είμαι απλώς ένα εργαλείο, αλλά έχω ζωή... Δεν είμαι μαριονέτα, είμαι το αστέρι».

Το «Take the Lead» δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το εργαλείο AI Suno. Αντίστοιχα με AI δημιουργήθηκε και το βίντεο κλιπ. Η Van der Velden δήλωσε πως «Η Tilly είναι, και ήταν πάντα, ένα όχημα για να δοκιμάσουμε τις δημιουργικές δυνατότητες και τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης, όχι να πάρουμε τη δουλειά κανενός. Ως ηθοποιός η ίδια, μου άρεσε πολύ να ζωντανέω την Tilly για αυτό το βίντεο και πιστεύω ότι η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε πλέον τη διαδικασία με αυτόν τον τρόπο, για να ενσαρκώσουμε πλήρως έναν χαρακτήρα Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι ένας εκπληκτικός τρόπος για να φέρουμε μία άγνωστο ηθοποιό σαν εμένα πιο κοντά στην τέχνη. Ωστόσο, στην τελική, ακόμη και με την εξαιρετική νέα τεχνολογία, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το εξαιρετικό περιεχόμενο Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι άμεσο, απαιτεί πάντα καλές ιδέες, γούστο, κατεύθυνση, κρίση και χρόνο. Με άλλα λόγια: οι άνθρωποι παραμένουν στην καρδιά της δημιουργίας».

{https://www.instagram.com/tillynorwood/}

Με πληροφορείς του Hollywood Reporter