Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου.

Ένας χρόνος ολοκληρώνεται σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, από το θάνατο της ηθοποιού Καίτη Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή έχοντας δώσει τη δική της μάχη μα τον καρκίνο.

Η Καίτη Κωνσταντίνου ξεχώρισε με το ταλέντο της και την σκηνική της παρουσία, ενώ άφησε το δικό της αποτύπωμα στην τέχνη της υποκριτικής.

Έγινε ευρέως γνωστή και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό ενσαρκώνοντας το ρόλο της «Σωσώς» από τα «Εγκλήματα».

Από τη μέρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, φίλοι και συνάδελφοι αναφέρονται στο πρόσωπό της, ενώ σήμερα, μίλησε στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» ο σκηνοθέτης και φίλος της Τάκης Τζαμαριάς.

Στην εκπομπή, προβλήθηκε ένα σύντομο βίντεο με μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της, από τα «Εγκλήματα» μέχρι και την τελευταία της δουλειά στην τηλεόραση.

Ο Τάκης Τζαμαριάς, ανέφερε συγκινημένος: «Δεν το πιστεύω, ακόμα δεν το πιστεύω… Πολλές φορές μιλάω μέσα στο σπίτι μου και λέω: «Α, να την πάρω τηλέφωνο». Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη, παρότι κλείνει έναν χρόνο. Έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα πάνω μου. Νομίζω ότι με τους ανθρώπους που συνδέεσαι και φεύγουν παίρνουν μαζί τους και ένα κομμάτι σου. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ δυνατός και πολύ κλειστός. Δεν σε βάραινε.. Όταν έμαθα αυτό που είχε και είχα πάει σπίτι της και έκλαιγα, μου είχε πει: «Τώρα στενοχωριέμαι πιο πολύ…». Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Χωρίς να λέει πολλά ήξερες ότι έχεις έναν άνθρωπο που δεν θα σε προδώσει ποτέ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgyy9wal64ex?integrationId=40599y14juihe6ly}