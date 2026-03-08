Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζώη το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή χθες.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνάδλεφοι το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδη.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζώη το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή χθες. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ενώ λίγο πριν τις γιορτές είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί λόγω ενός προβλήματος με την καρδιά του.

Ωστόσο, μετά το εξιτήριό του σε δηλώσεις που είχε κάνει, έδειχνε να έχει ξεπεράσει το όποιο πρόβλημα γι’ αυτό και ο θάνατός του ξάφνιασε πολλούς. Σε ανάρτησή του σήμερα ο Σπύρος Μπίμπιλας έκανε γνωστό ότι το τελευταίο «αντίο« στον Χρήστο Βαλαβανίδη θα υποθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλιψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τεταρτη στις 12.30 απο το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας … Δημοσιεύω αυτην την φωτογραφία απο την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοιου τοτε που ο Χρήστος μαζι με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζυμωναν και εψηναν οι ιδιοι στο σπίτι τους. ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΊΔΙ Χρήστο μας…» έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

{https://www.instagram.com/p/DVnxrXkiOg3/}