Η Νάντια Κοντογεώργη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Για την οικογένειά της και τα παιδικά της χρόνια μίλησε η Νάντια Κοντογεώργη το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου, που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Η ηθοποιός, εξήγησε πως μεγάλωσε με μεγάλη πειθαρχία και δεν προέρχεται από μία «τέλεια» οικογένεια, ενώ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις φιλίες τις και στο γεγονός πως δεν μπορεί να ανεχθεί την απόκρυψη της αλήθειας:

«Οι φίλοι μου μ’ αγαπάνε έτσι όπως είμαι. Μου αρέσουν οι καθαροί, αληθινοί άνθρωποι… Αν δω ότι κάποιος πάει να μου αποκρύψει αλήθεια, μπορώ να τσακωθώ. Μόνο για πλάκα λέω ψέματα… Δεν θέλω, φαίνομαι κιόλας, δεν είμαι καλή σε αυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu1wn2fz9ih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσον αφορά την οικογένειά της, εξήγησε πως είναι ευγνώμων και συνεχίζει να εξελίσσεται λόγω αυτής: «Δεν ξέρω τι σημαίνει τέλεια οικογένεια ή τέλειοι άνθρωποι ή τέλειοι γονείς. Εντάξει, εγώ είχα ατελείς γονείς, ήμουν ένα ατελές παιδί, ήμασταν μια ατελής οικογένεια για την οποία είμαι βαθιά ευγνώμων. Θέλω να πω ότι και ο αδελφός μου και εγώ εξελιχθήκαμε και επειδή και παρά το ότι, έτσι νομίζω ότι είναι όλες οι σχετικά υγιείς οικογένειες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu1smt1rmi9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, σε ό,τι αφορά την καριέρα της, αποκάλυψε πως της έχουν προτείνει δύο φορές να υποδυθεί κάποια σπουδαία ερμηνεύτρια, ωστόσο λόγω συνθηκών δεν κατάφερε να το υλοποιήσει: «Μου έχουν προτείνει δύο φορές να υποδυθώ μεγάλες τραγουδίστριες και το αρνήθηκα λόγω συνθηκών. Θα ήθελα να υποδυθώ την Μπάρμπαρα Στρέϊζαντ… Αυτό που είναι σημαντικό είναι να γίνονται ταινία με σεβασμό στο πρόσωπο που έχει φύγει…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu1n9m9knup?integrationId=40599y14juihe6ly}