Στο τραπέζι επανέρχεται το ενδεχόμενο επαναφοράς μέτρων στήριξης αντίστοιχων με το Fuel Pass.

Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και τον αυξανόμενο κίνδυνο νέας σημαντικής ανόδου στις τιμές των καυσίμων, στο τραπέζι των συζητήσεων επανέρχεται το ενδεχόμενο επαναφοράς μέτρων στήριξης αντίστοιχων με το Fuel Pass. Το συγκεκριμένο μέτρο είχε εφαρμοστεί κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και είχε θεωρηθεί τότε ένα από τα βασικά εργαλεία στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στην εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Με τις νέες γεωπολιτικές εντάσεις να προκαλούν ανησυχία για περαιτέρω αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αντίστοιχα μέτρα επιδότησης θα μπορούσαν να επανεξεταστούν, εφόσον η κρίση οδηγήσει σε νέα κύματα ακρίβειας στην ενέργεια.

Ήδη στην ελληνική αγορά καταγράφεται ανοδική τάση στις μέσες τιμές λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων διαμορφώνεται πλέον στα 1,795 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων φτάνει τα 1,992 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 1,618 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το υγραέριο κίνησης (autogas) ανέρχεται στα 1,086 ευρώ ανά λίτρο, από 1,056 ευρώ προηγουμένως. Παράλληλα, το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον διαμορφώνεται πλέον κατά μέσο όρο στα 1,21 ευρώ ανά λίτρο.

Το Fuel Pass II αποτελούσε κρατική επιδότηση για την αγορά καυσίμων και απευθυνόταν σε φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης ήταν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 30.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2021. Το εισοδηματικό όριο προσαυξανόταν κατά 3.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με ανώτατο συνολικό όριο τις 45.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης ήταν ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς και μισθωτές οχημάτων μέσω συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε πολίτης είχε τη δυνατότητα να δηλώσει μόνο ένα όχημα, μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα βρισκόταν σε κυκλοφορία, ήταν ασφαλισμένο και δεν υπήρχαν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Οι πολίτες μπορούσαν να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν στοιχεία επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κινητού τηλεφώνου, ενώ υπήρχε και η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η επιδότηση καταβαλλόταν με δύο τρόπους. Ο πρώτος ήταν μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία χρησιμοποιούνταν στα πρατήρια καυσίμων μέσω POS με τη χρήση smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών NFC. Ο δεύτερος τρόπος ήταν η απευθείας κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης ήταν μικρότερο σε σχέση με την επιλογή της ψηφιακής κάρτας.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιούνταν ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τον τόπο κατοικίας. Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα το ποσό έφθανε τα 80 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή τα 65 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ για κατοίκους νησιωτικών περιοχών ανερχόταν σε 100 ευρώ ή 85 ευρώ αντίστοιχα. Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα τα ποσά ήταν χαμηλότερα, φθάνοντας τα 60 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα και τα 70 ευρώ για νησιωτικές περιοχές όταν η ενίσχυση δινόταν μέσω ψηφιακής κάρτας.

Η πίστωση της επιδότησης πραγματοποιούνταν μέσα σε λίγες ημέρες από την έγκριση της αίτησης, είτε στην ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό λογαριασμό που είχε δηλώσει ο δικαιούχος. Στην περίπτωση της ψηφιακής κάρτας, το ποσό μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για αγορές καυσίμων σε πρατήρια της χώρας μέχρι τη λήξη του προγράμματος, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών.