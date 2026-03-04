Αποκλίσεις τιμών καυσίμων κυρίως σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων συνεχίζει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, οι έλεγχοι ξεκίνησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου και παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι σε πρατήρια καυσίμων, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν συστηματικά τις τιμές σε όλα τα πρατήρια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας FuelPrices.gr. Στόχος είναι ο άμεσος εντοπισμός τυχόν αδικαιολόγητων αυξήσεων και η προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Οι έλεγχοι εστιάζουν κυρίως στη σύγκριση των τιμών πώλησης με τα δεδομένα της αγοράς, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές υπερβολικές αποκλίσεις.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έχουν ήδη καταγραφεί αποκλίσεις τιμών σε ορισμένες περιοχές της χώρας, κυρίως σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ πρατηρίων είναι περιορισμένος. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς καυσίμων.