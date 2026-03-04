H συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της LAMDA Development διαμορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το 2025 παρουσίασε η LAMDA Development S.A., η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρή πρόοδο στα μεγάλα επενδυτικά της έργα, με αιχμή την ανάπτυξη του Ελληνικού.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 91 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 1,9 φορές σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 804 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική του θέση.

Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις των εμπορικών κέντρων του Ομίλου, τα οποία κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό σε λειτουργική κερδοφορία. Το Operating Malls EBITDA των τεσσάρων εμπορικών κέντρων σε λειτουργία διαμορφώθηκε στα 89,7 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο μέγεθος ανήλθε στα 95,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%.

Η ενίσχυση των αποτελεσμάτων αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% σε σύγκριση με το 2024, καθώς και στην άνοδο των εσόδων από χώρους στάθμευσης κατά 10%. Παράλληλα, η επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων αυξήθηκε κατά 2%, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, φθάνοντας τα 910 εκατ. ευρώ το 2025. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου της LAMDA Malls διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους στα 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,4 δισ. ευρώ αφορούν τα τέσσερα εμπορικά κέντρα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Παράλληλα, προχωρά η εμπορική ανάπτυξη των νέων εμπορικών προορισμών στο Ελληνικό. Μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms με μισθωτές για το 70% της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας στο The Ellinikon Mall και για το 77% στη Riviera Galleria, γεγονός που αποτυπώνει το ισχυρό ενδιαφέρον διεθνών εμπορικών σημάτων για τη συμμετοχή στα έργα. Στο κατασκευαστικό μέτωπο, οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκσκαφές για το The Ellinikon Mall και έχει ανατεθεί στην ΤΕΡΝΑ η κατασκευή του οικοδομικού σκελετού.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε και ο τομέας των μαρινών του Ομίλου. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 33,3 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό στα 20,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6%. Η επίδοση αποδίδεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις μαρίνες mega-yachts, οι οποίες παρουσιάζουν πλήρη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από διερχόμενα σκάφη και στις ετήσιες αναπροσαρμογές των τελών ελλιμενισμού.

Στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης, το οποίο προβλέπει τη σταδιακή μείωση των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού ώστε να εξυπηρετούνται μεγαλύτερα σκάφη και να αναβαθμιστούν οι υποδομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Η μαρίνα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της Riviera Galleria, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των μελλοντικών εσόδων του Ομίλου.

Καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα της εταιρείας διαδραματίζει και η πρόοδος του έργου του Ελληνικού. Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν το 2025 στα 291 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 96% σε σχέση με το 2024. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026 είχαν διατεθεί προς πώληση 671 διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens, εκ των οποίων τα 571, δηλαδή το 85%, έχουν ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί από ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό έχουν ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ από την έναρξη του έργου έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Τα ταμειακά διαθέσιμα που σχετίζονται με το έργο διαμορφώθηκαν στα 567 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, αυξημένα σημαντικά σε σχέση με τα 292 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν εκταμιεύσεις τραπεζικών δανείων παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Στο κατασκευαστικό σκέλος, η αναμενόμενη ολοκλήρωση του 44ου ορόφου του Riviera Tower αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς ενεργοποιεί συμβατική πληρωμή περίπου 60 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω τις ταμειακές ροές του έργου.

Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2025 η εταιρεία ολοκλήρωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας και με σταθερό επιτόκιο 3,8%, η οποία συγκέντρωσε ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας τη ρευστότητα του Ομίλου. Τον Φεβρουάριο του 2026 αποδέχθηκε επίσης δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων στην περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π2 έναντι περίπου 41,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2025 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για κτίρια και έργα υποδομών ανήλθαν σε 426 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό επενδύσεων από την έναρξη του έργου του Ελληνικού να φθάνει πλέον τα 990 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε ακόμα μία χρονιά ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου. Το EBITDA από τα Εμπορικά μας Κέντρα και τις Μαρίνες συνέχισε να ενισχύεται ενώ στο Ελληνικό, η κατασκευαστική δραστηριότητα προχώρησε με σημαντικούς ρυθμούς τόσο στις οικιστικές αναπτύξεις όσο και στα έργα υποδομών, στηρίζοντας τον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του έργου. Η εμπορική δυναμική παρέμεινε ισχυρή, με τη συνεχιζόμενη ζήτηση για κατοικίες και τις αυξημένες εισπράξεις να ενισχύουν περαιτέρω την σταθερότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών».