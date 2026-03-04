Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο ανήλθε στα 471,91 εκατ. ευρώ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανέκτησε την Τετάρτη σημαντικό μέρος των απωλειών που προκάλεσε το μαζικό διήμερο sell-off, με πρωταγωνιστή της ανόδου τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διήμερο σωρευτικές απώλειες 11,56%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με ισχυρή άνοδο 4,16%, στις 2.160,8 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 471,91 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 78,06 εκατ. τεμάχια. Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές έφτασαν τα 57,61 εκατ. ευρώ σε 33 πακέτα, με σημαντική δραστηριότητα στις συστημικές τράπεζες. Στο σύνολο του ταμπλό 110 τίτλοι κινήθηκαν ανοδικά, έναντι μόλις 28 πτωτικών και 64 αμετάβλητων.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 4,31% και έκλεισε στις 5.496,80 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 4,08% και διαμορφώθηκε στις 2.650,27 μονάδες.

Στη σημερινή συνεδρίαση ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ράλι 6,71% και έκλεισε στις 2.419,32 μονάδες. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 13,27 ευρώ με άνοδο 6,59%, η Eurobank στα 3,67 ευρώ με κέρδη 7,68%, η Πειραιώς στα 7,44 ευρώ με άνοδο 4,82% και η Alpha Bank στα 3,48 ευρώ με άνοδο 8,66%.

Στην κορυφή του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης βρέθηκε η ΕΥΔΑΠ, η οποία κατέγραψε εντυπωσιακό ράλι 16,96% και έκλεισε στα 8,55 ευρώ. Σημαντική άνοδο σημείωσε και η ΕΥΑΠΣ, η οποία ενισχύθηκε κατά 9,22%.

Ισχυρή ήταν επίσης η αντίδραση στον βιομηχανικό κλάδο, με την ElvalHalcor να ενισχύεται κατά 6,79% στα 3,93 ευρώ και τη Cenergy να καταγράφει άνοδο 5,58% στα 20,80 ευρώ ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, ενώ η Βιοχάλκο έκλεισε στα 14,60 ευρώ με κέρδη 4,29%. Αντίδραση σημείωσαν ακόμη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο 5,7% στα 34,10 ευρώ και η Metlen με άνοδο 5,16% στα 35,08 ευρώ.

Κέρδη κατέγραψαν επίσης η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στα 17,75 ευρώ με άνοδο 3,8%, καθώς και η Lamda Development στα 6,39 ευρώ με άνοδο 3,73%, ενόψει εταιρικών ανακοινώσεων. Στον κλάδο των μεταφορών, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ενισχύθηκε κατά 5,54%, ενώ η Aegean κατέγραψε άνοδο 3,89%.

Στον αντίποδα, οι μόνες μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης που έκλεισαν με απώλειες ήταν εκείνες των διυλιστηρίων, που είχαν μείνει εκτός της διόρθωσης των προηγούμενων ημερών. Η Helleniq Energy υποχώρησε κατά 0,52%, ενώ η Motor Oil σημείωσε πτώση 0,92%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Qualco, η οποία σημείωσε άλμα 14,51% στα 5,96 ευρώ, αντιδρώντας στο σορτάρισμα που πραγματοποίησε το fund Arrowstreet στο 0,5% της εταιρείας. Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν επίσης η Κρι Κρι με άνοδο 7,8%, η ΑΒΑΞ με 6,23% και η Austriacard με 6,02%, ενώ η Intralot ενισχύθηκε κατά 5,17%. Κέρδη άνω του 5% κατέγραψαν ακόμη οι Dimand, Noval και Ελλάκτωρ, με το σύνολο των μετοχών του δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος.