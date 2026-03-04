Η σημερινή αντίδραση έρχεται μετά το ισχυρό sell-off των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, κατά το οποίο ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε σωρευτικές απώλειες 8,92%, με χθεσινή πτώση 5,75%.

Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος των σημαντικών απωλειών που προκάλεσε το έντονα πτωτικό διήμερο υπό τη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.164,21 μονάδες με άνοδο 4,33%, ενώ ιδιαίτερα δυναμική είναι η εικόνα και στους βασικούς δείκτες της αγοράς. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 4,53% στις 5.508,46 μονάδες, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο με +6,79% στις 2.421,15 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινείται στις 2.626,75 μονάδες με κέρδη 3,16%. Παράλληλα, ο FTSE Dividend ενισχύεται κατά 2,46% στις 4.699,26 μονάδες και ο δείκτης ATHEX ESG καταγράφει άνοδο 4,46% στις 2.567,30 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 187,7 εκατ. ευρώ με όγκο 30,8 εκατ. τεμαχίων, ενώ η εικόνα της αγοράς είναι συντριπτικά θετική, με 102 ανοδικές μετοχές έναντι μόλις 13 πτωτικών και 9 αμετάβλητων.

Η σημερινή αντίδραση έρχεται μετά το ισχυρό sell-off των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, κατά το οποίο ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε σωρευτικές απώλειες 8,92%, με χθεσινή πτώση 5,75%. Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη τραπεζών να υποχωρεί συνολικά κατά 11,56% στο ίδιο διάστημα. Οι απώλειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να εξαλειφθούν πλήρως τα κέρδη που είχε καταγράψει η αγορά από την αρχή του 2026, με τον Γενικό Δείκτη να περνά χθες σε αρνητικό έδαφος σε επίπεδο έτους.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της πρόσφατης πτώσης ήταν η έντονη υποαπόδοση της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ενδεικτικά, ο γερμανικός DAX υποχώρησε χθες κατά 3,4% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 4,6%, ποσοστά αισθητά μικρότερα σε σχέση με την πτώση της Αθήνας. Σήμερα, ωστόσο, καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές επιχειρούν ευρύτερη ανάκαμψη, το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει σαφή υπεραπόδοση, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει και στο μεγάλο εύρος της προηγούμενης διόρθωσης, το οποίο δημιουργεί πλέον ευκαιρίες επανατοποθέτησης σε μετοχές που είχαν καταγράψει σημαντική άνοδο το προηγούμενο διάστημα.

Στο ταμπλό ξεχωρίζει η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία πραγματοποιεί ισχυρό ράλι 15,2% στα 8,42 ευρώ, στον απόηχο του placement που ολοκληρώθηκε χθες από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για 10,34 εκατ. μετοχές της εταιρείας, ποσοστό 9,71%, με πωλητή τον John Paulson. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με premium 37% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στα 7,31 ευρώ, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά το επενδυτικό ενδιαφέρον, με τον τίτλο να εμφανίζει τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ ήδη από το πρώτο μισάωρο της συνεδρίασης.

Ισχυρή είναι παράλληλα η επιστροφή αγοραστών στον τραπεζικό κλάδο, με τις συστημικές τράπεζες να κινούνται συντεταγμένα ανοδικά. Η Alpha Bank καταγράφει άνοδο 8,1%, η Eurobank ενισχύεται κατά 6%, η Εθνική Τράπεζα κινείται επίσης στο +6%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει κέρδη 5,3%. Ανοδικά κινείται και η Optima Bank με +4,9%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου καταγράφει άνοδο 5,5%.

Σημαντική ανάκαμψη εμφανίζουν και οι μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου, μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η ElvalHalcor ενισχύεται κατά 5,5%, η Cenergy κινείται στο +3,8% ανακτώντας τα επίπεδα των 20 ευρώ, ενώ η Βιοχάλκο καταγράφει άνοδο 4,6%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κινείται με κέρδη 5%, ενώ άνοδο άνω του 3,5% σημειώνουν ακόμη οι Metlen, Aegean, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και ΔΕΗ. Μοναδική αρνητική εξαίρεση στον δείκτη είναι η μετοχή του Σαράντη, η οποία υποχωρεί οριακά κατά 0,5%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει η Qualco με άνοδο 9,1%, ενώ η Ελλάκτωρ ενισχύεται κατά 6,3%. Ανοδικά κινούνται επίσης η ΑΒΑΞ και η Intracom με κέρδη κοντά στο 5%, ενώ η Quest είναι η μόνη μετοχή του δείκτη που εμφανίζει οριακές απώλειες 0,3%.