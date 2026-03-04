Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους αυστηρά μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Ακαδημία στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες 2026 με τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας να καλούνται να έχουν προβεί στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής αυστηρά έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, θα γίνεται από τη Τρίτη 10-03-2026 έως και την Παρασκευή 13-03-2026.

Όπως τονίζεται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό ο/η υποψήφιος/α αναφέρει τον τρόπο εξέτασής του, ήτοι γραπτά ή προφορικά. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης

δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Από πλευράς Πυροσβεστικής Ακαδημίας σημειώνεται προς τους υποψηφίους ότι «Πριν την έναρξη ή μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν δύναται να γίνει εισαγωγή

των υποψηφίων στην εφαρμογή. Μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία εισαγωγής

στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης βαραίνει αποκλειστικά τον/την υποψήφιο/α. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Αν οι υποψήφιοι/ες δεν συμπληρώσουν τα πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα πεδία ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε αλλαγή σε όσα έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής.»