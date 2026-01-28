Όσα πρέπει να ξέρουν οι φετινοί υποψήφιοι που στοχεύουν στην εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Ενόψει των Πανελληνίων 2026 με δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) καθορίστηκε ο αριθμός των εισακτέων για το σχολικό έτος 2025-2026 στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τόσο για τους φετινούς υποψηφίους όσο και για του πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μέσω κατατακτήριων εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, για τη Σχολή Πυροσβεστών, ο αριθμός των εισακτέων μέσω Πανελληνίων καθορίζεται σε 260 υποψηφίους. α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι δεκατρείς (13) θέσεις θα καλυφθεί από υποψή φιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:

αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2024, 2025), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2025, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2024, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

αβ) Οι υπόλοιπες δώδεκα (12) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026.

Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην ως άνω υποπερ. αβ: Μία (1) θέση, η οποία προέρχεται από υποψήφιο της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ’ της παρ. 2 (Γ’ ειδική κατηγορία). του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53), όπως ισχύει, που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ, και λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026.

β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι διακόσιες σαράντα επτά (247), θα καλυφθούν ως εξής:

βα) Είκοσι πέντε (25) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2024, 2025), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2025, σε ποσοστό 60%, ήτοι δεκαπέντε (15) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2024, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

ββ) Οι υπόλοιπες διακόσιες είκοσι δύο (222) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ’ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026.

Aντίστοιχα για τη Σχολή Αξιωματικών, ο αριθμός των θέσεων καθορίζεται σε 70 υποψηφίους. Σύμφωνα με την κατάταξη Πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από τους πέντε πρώτους κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, οι οποίοι εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, βάσει της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

Ποσοστό 15% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων που καθορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 12

του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), ήτοι έντεκα (11) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρ χιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

βα) Μία (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, από υποψήφιο Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμο, ο οποίος εξετάστηκε στα μαθήματα της Γ’ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγουμένων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησε βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2024, 2025), ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2025, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2024, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

ββ) Οι υπόλοιπες δέκα (10) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ’ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείουσε πανελλαδικό επίπεδο με εξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026.

γ) Από το συνολικό αριθμό των θέσεων, ποσοστό 20%, ήτοι δεκατέσσερις (14) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

δ) Πενήντα έξι (56) θέσεις, θα καλυφθούν από ιδιώτες υποψήφιους μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:

δα) Έξι (6) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2024, 2025), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2025 σε ποσοστό 60%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2024, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.



δβ) Οι υπόλοιπες πενήντα (50) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026

