«Don’t Forget The Lyrics» - Με την Έλλη Κοκκίνου. Νέο επεισόδιο Σάββατο 14 Μαρτίου στις 22:00

Το «Don’t Forget The Lyrics», με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου, επιστρέφει το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 22:00 με ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο γεμάτο μουσική, συγκίνηση, ανατροπές και παίκτες που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή!

Στον 1ο Γύρο, η Έλενα κάνει την εμφάνισή της με Ρένα Μόρφη, και ο Σωτήρης με Αναστασία Μουτσάτου.

Στη διάρκεια της αναμέτρησής τους, η μάχη μεταξύ τους θα είναι σκληρή και θα περιλαμβάνει τραγούδια από Νίκο Οικονομόπουλο, μέχρι Χρήστο Δάντη και Νατάσσα Μποφίλιου.

Στον 2ο Γύρο, η Μαρία κάνει την είσοδό της με το «Λάμπω» της Άννας Βίσση και ο Γιώργος εμφανίζεται με τη «Χάντρα Θαλασσιά» του Γιάννη Κότσιρα. Το ζευγάρι ερμηνεύει από Δέσποινα Βανδή μέχρι Γιώργο Μαζωνάκη και Νότη Σφακιανάκη, ενώ μία από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της βραδιάς είναι όταν η Μαρία, ερμηνεύοντας το «Θεός αν είναι», συγκινείται βαθιά και αφιερώνει το τραγούδι στη μητέρα της.

{https://www.youtube.com/watch?v=Svn335gPLOo}

Στον Ημιτελικό, ένα από τα δύο κοινά τραγούδια θα φέρει μια απρόσμενη ανατροπή που θα αλλάξει τα δεδομένα, αναγκάζοντας τους παίκτες να προχωρήσουν σε στρατηγικές… «ντρίπλες».

Η βραδιά κορυφώνεται με έναν πολύ δυνατό Τελικό και έναν πολύ δυνατό παίκτη που θα παλέψει για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«DON’T FORGET THE LYRICS» ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ: ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:00