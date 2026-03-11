Από τις κοινές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Χτυπήστε δυνατά», ήταν το μήνυμα Αμερικανού πιλότου προς Ισραηλινό συνάδελφό του, κατά τη διάρκεια των κοινών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό από την επικοινωνία πιλότου της με Αμερικανό.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να πολεμάμε μαζί σας, κάνετε σπουδαία δουλειά», ακούγεται να λέει ο Ισραηλινός πιλότος.

«Σας ευχαριστούμε, παρομοίως κύριοι, παρακαλώ να είστε ασφαλείς εκεί έξω, χτυπήστε δυνατά, τα λέμε», του απαντά ο Αμερικανός.

{https://x.com/IAFsite/status/2031785197880946797}

Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε νέο απολογισμό για την επιχείρηση «Επική Οργή», εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, «οι επιθέσεις από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν μειώθηκαν κατά 90%, περισσότεροι από 5.500 στόχοι εξαλείφθηκαν, διασφαλίστηκε η υπεροχή στον αέρα, βυθίστηκαν ή καταστράφηκαν περισσότερα από 60 ιρανικά σκάφη, ενώ εξουδετερώθηκαν και τα τέσσερα πολεμικά πλοία Soleimani της Τεχεράνης».

{https://x.com/WhiteHouse/status/2031802012505882863}

