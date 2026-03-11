«Χτυπήστε δυνατά», ήταν το μήνυμα Αμερικανού πιλότου προς Ισραηλινό συνάδελφό του, κατά τη διάρκεια των κοινών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.
Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό από την επικοινωνία πιλότου της με Αμερικανό.
«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να πολεμάμε μαζί σας, κάνετε σπουδαία δουλειά», ακούγεται να λέει ο Ισραηλινός πιλότος.
«Σας ευχαριστούμε, παρομοίως κύριοι, παρακαλώ να είστε ασφαλείς εκεί έξω, χτυπήστε δυνατά, τα λέμε», του απαντά ο Αμερικανός.
{https://x.com/IAFsite/status/2031785197880946797}
Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε νέο απολογισμό για την επιχείρηση «Επική Οργή», εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, «οι επιθέσεις από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν μειώθηκαν κατά 90%, περισσότεροι από 5.500 στόχοι εξαλείφθηκαν, διασφαλίστηκε η υπεροχή στον αέρα, βυθίστηκαν ή καταστράφηκαν περισσότερα από 60 ιρανικά σκάφη, ενώ εξουδετερώθηκαν και τα τέσσερα πολεμικά πλοία Soleimani της Τεχεράνης».
{https://x.com/WhiteHouse/status/2031802012505882863}
