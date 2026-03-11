Νωρίτερα θα γίνει η καταβολή των συντάξεων Απριλίου λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.

Από τις 24 Μαρτίου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Απριλίου λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ ή καταβολή των συντάξεων Απριλίου θα γίνει ως εξης:

1. (α) Κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ,

(β) Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με το Ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και

(γ) όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν στις 26 Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη. Λόγω όμως της αργίας της 25ης Μαρτίου οι συντάξεις θα ξεκινήσουν να πιστώνονται από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου.

2. (α) Κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, και

(β) Κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, να καταβληθούν στις 27 Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή. Η πίστωση των εν λόγω συντάξεων θα γίνει από το απόγευμα της Τετάρτης 26 Μαρτίου.