Η αποστολή του ομαδικού μηνύματος από το ΥΠΕΞ προς τους 383 αποδέκτες προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ έκαστος δικαιούνται, σύμφωνα με τον δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο, οι 383 Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και των οποίων διέρρευσαν προσωπικά δεδομένα σε ομαδικό ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αποκάλυψε το Dnews, το μήνυμα εστάλη από την Κρυπτογραφική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ σε όλους τους ενδιαφερόμενους ταυτόχρονα, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η επιλογή απόκρυψης παραληπτών (BCC). Ως αποτέλεσμα, αποκαλύφθηκαν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των παραληπτών, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στις σχετικές πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού.

Οι 383 παραλήπτες του e-mail είχαν προ δεκαημέρου συμπληρώσει σχετικές ατομικές φόρμες με τις οποίες είχαν δηλώσει στις ελληνικές προξενικές αρχές ότι διαμένουν στα Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον Β. Σωτηρόπουλο, πρόκειται για τυπική περίπτωση data breach που αναφέρεται ως παράδειγμα περιστατικού παραβίασης ασφάλειας και στο επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

«Με βάση αυτά τα περιστατικά κάθε θιγόμενος μπορεί να αξιώσει με ατομική αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών την χρηματική ικανοποίηση του λόγω ηθικής βλάβης. Ο ν.3471/2006 αναφέρει ως ελάχιστο ποσό τις 10.000€ για κάθε παραβίαση».

Αναλυτικά η ανάρτηση του δικηγόρου:

«Από 10.000€ αποζημίωση μπορούν να ζητήσουν οι 383 που διέρρευσαν τα email τους με ομαδικό μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως έγινε γνωστό, η κρυπτογραφική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών απευθύνθηκε στους 383 συμπατριώτες μας που βρίσκονται στα Ηνωμενα Αραβικά Εμιράτα για να τους ενημερώσει περί την διαδικασία επαναπατρισμού, προχωρώντας όμως σε κοινοποίηση του συνόλου των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αιτούντων!

Αντί δηλαδή το υπουργείο να στείλει εξατομικευμένα το μήνυμα με bcc, προχώρησε σε απευθείας αποστολή του μηνύματος στο σύνολο των αποδεκτών έτσι ώστε καθένας να βλέπει όλα τα email όλων των άλλων.

Πρόκειται για τυπική περίπτωση data breach που αναφέρεται ως παράδειγμα περιστατικού παραβίασης ασφάλειας και στο επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Με βάση αυτά τα περιστατικά κάθε θιγόμενος μπορεί να αξιώσει με ατομική αγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών την χρηματική ικανοποίηση του λόγω ηθικής βλάβης. Ο ν.3471/2006 αναφέρει ως ελάχιστο ποσό τις 10.000€ για κάθε παραβίαση.

Στις 3 πρώτες αποφάσεις που αφορούσαν ατομικές αγωγές αποδήμων για την διαρροή των email τους το 2024, τις οποίες χειρίστηκε το γραφείο μας, έχουν ήδη επιδικαστεί αποζημιώσεις 3.000€ σε καθέναν με τελικές αποφάσεις που δεν ασκείται έφεση. Αναμένονται και άλλες αποφάσεις από το ίδιο δικαστήριο με τήρηση του νόμου για τις 10.000€».

