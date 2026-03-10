Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, ενώ η κρίση απειλεί να οδηγήσει τώρα σε ακόμη ταχύτερη μείωσή τους.

Η Saudi Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, δήλωσε την Τρίτη ότι οι συνέπειες θα είναι «καταστροφικές» για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου εάν ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Την ώρα που το θαλάσσιο περάσμα, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιο πετρελαίου, παραμένει εν πολλοίς αποκλεισμένο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Τρίτη ότι δεν θα επιτρέψουν να βγει «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και όσο περισσότερο διαρκεί η διαταραχή … τόσο πιο δραματικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.

«Έχουμε αντιμετωπίσει διαταραχές και στο παρελθόν, αλλά αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής».

Η ναυτιλία ήταν μόνο η αρχή

Η κρίση δεν πρόκειται να προκαλέσει διαταραχές μόνο στους τομείς της ναυτιλίας και της ασφάλισης, αλλά απειλεί να προκαλέσει σοβαρές αλυσιδωτές αντιδράσεις στις αερομεταφορές, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους κλάδους, πρόσθεσε ο CEO.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, το οποίο εκτινάχθηκε τη Δευτέρα σε υψηλό άνω των τριών ετών, κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, διαπραγματευόταν γύρω στα 92 δολάρια την Τρίτη, μετά τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου πως ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν πολύ πιο σκληρά εάν εμποδίσει τις εξαγωγές, ενώ τα προηγούμενα 24ωρα έχει υποστηρίξει ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πλοία στον Κόλπο για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση. Σύμφωνα με το Reuters, ωστόσο, δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ μπορούν πράγματι να το κάνουν αυτό, καθώς ορισμένα πλοία συμμετέχουν ήδη σε επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά και στην αναχαίτιση των πυραύλων του.

Ούτε βαρέλι δεν βγαίνει από τον Κόλπο

Ο Νάσερ σημείωσε ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών και ότι η κρίση θα οδηγήσει σε ταχύτερη μείωσή τους, προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Προς το παρόν, η Aramco δεν εξάγει πετρέλαιο από τον Κόλπο, καθώς τα πλοία δεν μπορούν να φορτώσουν φορτία από εκεί. Ωστόσο, η εταιρεία, η οποία δεν αποκαλύπτει την ακριβή παραγωγή αργού της, εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες της πλειονότητας των πελατών της.

Ο αγωγός East-West χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ποιοτήτων αργού Arab Light και Arab Extra Light στο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας στο Γιανμπού. Ο αγωγός αναμένεται να φτάσει την πλήρη δυναμικότητά του, των 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς οι πελάτες ανακατευθύνουν τις αποστολές τους. Εκτός από τον αγωγό, η Aramco μπορεί επίσης να κατευθύνει αργό πετρέλαιο προς την εγχώρια ζήτηση.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα το διυλιστήριο της Aramco στη Ras Tanura - το μεγαλύτερο της εταιρείας στη Σαουδική Αραβία - δέχτηκε επίθεση, η οποία οδήγησε σε φωτιά που κατασβέστηκε γρήγορα. Όπως διευκρίνισε ο Νάσερ, το διυλιστήριο βρίσκεται σε φάση επανεκκίνησης των εργασιών του.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση της Aramco για μείωση 12% στα ετήσια κέρδη της, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα επαναγοράσει μετοχές αξίας έως και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην πρώτη τέτοια κίνηση στην ιστορία της.