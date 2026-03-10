Η εξεταστική επιτροπή συνεδρίασε 49 φορές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Υπόψιν της ολομέλειας της Βουλής τίθεται, σήμερα, το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το υπό συζήτηση ψηφισθέν πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής περιλαμβάνει και τις γνώμες των κομμάτων της αντιπολίτευσης κοινή συνισταμένη των οποίων ήταν η ύπαρξη πολιτικών ευθυνών της παρούσας κυβέρνησης.

Η σημερινή συζήτηση θα διεξαχθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστική επιτροπή συνεδρίασε 49 φορές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή για πεντέμισι μήνες. Εξέτασε 76 μάρτυρες σε πολύωρες συνεδριάσεις, διάρκειας περίπου 350 ωρών συνολικά. Επίσης, παρήγαγε πρακτικά συνεδριάσεων, που αριθμούν περί τις 19.000 σελίδες.

Παρακολουθήστε live της συζήτηση στη Βουλή:

{https://parltv.live.grnet.gr/webtv/}