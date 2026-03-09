Την Τρίτη στην Ολομέλεια η συζήτηση των πορισμάτων της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τίτλοι τέλους την Τρίτη για την Εξευτελιστική (Εξεταστική) Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητούνται τα πορίσματα που κατέθεσαν τα κόμματα.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά αναμένεται να ζητήσουν Προανακριτική για τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Η ΝΔ θα επιμείνει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη και διαθέτοντας την πλειοψηφία θα επιβάλλει να σταματήσει η οποιαδήποτε περαιτέρω διερεύνηση -και- του μεγάλου αυτού σκανδάλου από τη Βουλή.

Άλλη μια προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και μετά τους φταίει το ...Σύνταγμα, που θέλουν και την αναθεώρησή του!

Τ.Τε.