Το περπάτημα ενώ μιλάμε ενεργοποιεί διαφορετικά νευρωνικά μονοπάτια από το να καθόμαστε ακίνητοι. Οι σωματικές χειρονομίες βοηθούν να ανακαλούμε μνήμες και να οργανώνουμε σκέψεις.

Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα να περπατώ πάνω κάτω στο διαμέρισμά μου κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης με την επιμελήτριά μου, παρόλο που η κάμερά μου ήταν κλειστή. Περπατούσα από την κουζίνα στο σαλόνι και πάλι πίσω, κάνοντας χειρονομίες με το ελεύθερο χέρι μου σαν να μπορούσε να με δει μέσα από το τηλέφωνο.

Όταν τελικά κάθισα, κάτι δεν μου φάνηκε σωστό. Οι λέξεις έβγαιναν άκαμπτες, οι σκέψεις μου διασκορπισμένες. Σηκώθηκα ξανά και ξαφνικά όλα άρχισαν να κυλούν φυσικά. Αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν καινούργια για μένα.

Κάνω αυτόν τον «χορό» από την παιδική ηλικία και, αν είσαι από εκείνους που δεν μπορούν να κάθονται ακίνητοι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών, ίσως αναγνωρίζεις κι εσύ αυτό το μοτίβο. Η ψυχολογία πίσω από αυτό είναι πιο βαθιά από μια απλή ανησυχία ή άγχος.

Το σώμα ως η πρώτη μας γλώσσα

Μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι όπου οι φωνές συχνά υψώνονταν και οι εντάσεις ήταν έντονες, έμαθα κάτι σημαντικό πριν καν καταλάβω ότι το μάθαινα. Η γλώσσα του σώματός μου έγινε το δίχτυ ασφαλείας μου. Όταν οι λέξεις αποτύγχαναν ή ένιωθαν επικίνδυνες, όταν οι λεκτικές ανταλλαγές γύρω μου γίνονταν εκρηκτικές, μπορούσα ακόμη να ελέγξω το πώς κινούμαι, πώς στέκομαι, πώς επικοινωνώ χωρίς να μιλάω. Πολλοί από εμάς που μεγαλώσαμε σε παρόμοια περιβάλλοντα αναπτύξαμε την ίδια σχέση με τη σωματική μας παρουσία.

Μάθαμε να «διαβάζουμε» έναν χώρο μέσα από τη γλώσσα του σώματος. Παρατηρούσαμε πότε οι ώμοι κάποιου σφίγγονταν πριν υψώσει τη φωνή του. Βλέπαμε πώς μια αλλαγή στη στάση του σώματος σήμαινε ότι η συζήτηση επρόκειτο να αλλάξει κατεύθυνση.

Και το πιο σημαντικό, ανακαλύψαμε ότι, ενώ δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε τι έλεγαν ή τι έκαναν οι άλλοι, μπορούσαμε να ελέγξουμε τις δικές μας σωματικές αντιδράσεις. Αυτή η πρώιμη διαμόρφωση δεν εξαφανίζεται απλώς στην ενήλικη ζωή.

Γιατί οι τηλεφωνικές συνομιλίες μοιάζουν ελλιπείς

Όταν αφαιρούμε το οπτικό στοιχείο από την επικοινωνία, δεν χάνουμε μόνο τις εκφράσεις του προσώπου. Χάνουμε ένα ολόκληρο κανάλι πληροφοριών, στο οποίο μερικοί από εμάς βασιζόμαστε από την παιδική ηλικία. Σκέψου πόσα πράγματα επικοινωνείς χωρίς λέξεις σε μια συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο. Το ελαφρύ σκύψιμο προς τα εμπρός για να δείξεις ενδιαφέρον. Το μικρό βήμα πίσω όταν χρειάζεσαι χώρο. Τις χειρονομίες των χεριών που τονίζουν τα λόγια σου. Τον τρόπο που καθρεφτίζεις τη στάση του άλλου για να δημιουργήσεις οικειότητα. Για όσους από εμάς μάθαμε από νωρίς ότι η γλώσσα του σώματος ήταν το πιο αξιόπιστο εργαλείο επικοινωνίας μας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες αφαιρούν το βασικό μας μέσο έκφρασης.

Μένουμε μόνο με τη φωνή μας, και αυτό μοιάζει σαν να προσπαθείς να ζωγραφίσεις με ένα μόνο χρώμα. Το περπάτημα πάνω κάτω, οι χειρονομίες προς το κενό, η συνεχής κίνηση κατά τη διάρκεια των κλήσεων — δεν είναι σημάδια άγχους ή έλλειψης συγκέντρωσης. Είναι προσπάθειες να αναδημιουργήσουμε αυτό το χαμένο κανάλι επικοινωνίας. Με έναν τρόπο, προσπαθούμε κυριολεκτικά να «ενσαρκώσουμε» τα λόγια μας, γιατί έτσι μάθαμε να γινόμαστε κατανοητοί.

Η κίνηση ως μετάφραση

Στους καθημερινούς μου περιπάτους στο Central Park, συχνά μιλάω στο τηλέφωνο. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Η κίνηση με βοηθά να σκέφτομαι πιο καθαρά. Κάθε βήμα φαίνεται να ξεκλειδώνει την επόμενη σκέψη.

Ο ρυθμός του περπατήματος ταιριάζει με τον ρυθμό της συζήτησης. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η κίνηση και η επικοινωνία συνδέονται βαθιά στον εγκέφαλό μας. Το περπάτημα ενώ μιλάμε ενεργοποιεί διαφορετικά νευρωνικά μονοπάτια από το να καθόμαστε ακίνητοι. Οι σωματικές χειρονομίες βοηθούν να ανακαλούμε μνήμες και να οργανώνουμε σκέψεις. Η κίνηση μειώνει το γνωστικό φορτίο, κάνοντας τις σύνθετες συζητήσεις ευκολότερες. Η εναλλασσόμενη διέγερση από το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία συναισθημάτων σε δύσκολες συνομιλίες

Όταν ανακάλυψα τον διαλογισμό στα 29 μου, σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του γάμου μου, αρχικά δυσκολεύτηκα με την ακινησία. Αυτό όμως που έμαθα ήταν ότι τόσο η κίνηση όσο και η ηρεμία έχουν τον σκοπό τους.

Μερικές φορές χρειάζεται να κινηθούμε για να σκεφτούμε. Μερικές φορές χρειάζεται να μείνουμε ακίνητοι για να νιώσουμε. Για πολλούς από εμάς, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ανήκουν στην πρώτη κατηγορία.

Η σύνδεση με τον έλεγχο

Υπάρχει και ένα ακόμη επίπεδο σε αυτό, που μου πήρε χρόνια γραφής στο ημερολόγιο για να καταλάβω. Όταν μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον όπου η λεκτική επικοινωνία είναι απρόβλεπτη ή ανασφαλής, αναπτύσσεις μια διαρκή επαγρύπνηση γύρω από τις συζητήσεις. Βρίσκεσαι πάντα λίγο σε επιφυλακή, περιμένοντας την αλλαγή, τη μεταβολή στον τόνο, την ξαφνική ένταση. Η γλώσσα του σώματος έγινε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και η ασπίδα μας.

Μπορούσαμε να μικρύνουμε τον εαυτό μας όταν η ένταση μεγάλωνε. Μπορούσαμε να στεκόμαστε κοντά σε εξόδους. Μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τη σωματική μας παρουσία για να αποκλιμακώσουμε ή να κατευθύνουμε αλλού τη συζήτηση.

Όταν αφαιρείται αυτό το οπτικό στοιχείο, χάνουμε τον βασικό μας μηχανισμό άμυνας. Ο αποπροσανατολισμός δεν είναι μόνο επικοινωνιακός. Σε κάποιο επίπεδο, το νευρικό μας σύστημα θυμάται ότι οι συζητήσεις χωρίς ενδείξεις της γλώσσας του σώματος ήταν οι επικίνδυνες. Τα τηλεφωνήματα όπου δεν μπορούσες να δεις το πρόσωπο του άλλου. Οι καβγάδες από άλλο δωμάτιο όπου άκουγες μόνο υψωμένες φωνές.

Γι’ αυτό κινούμαστε. Περπατάμε. Κάνουμε χειρονομίες. Ξαναδημιουργούμε τη φυσική διάσταση της επικοινωνίας γιατί εκεί νιώθουμε μεγαλύτερο έλεγχο. Επαναπροσδιορίζοντας την κίνηση Αντί να παλεύω με αυτή την τάση, έμαθα να συνεργάζομαι μαζί της. Έχω μια συγκεκριμένη διαδρομή που περπατώ κατά τη διάρκεια σημαντικών τηλεφωνημάτων.

Κρατώ ένα antistress μπαλάκι στο γραφείο για τις βιντεοκλήσεις όπου πρέπει να παραμένω στο κάδρο. Έχω διαμορφώσει έναν χώρο με όρθιο γραφείο ειδικά για τηλεφωνικές συνομιλίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποκύπτω σε μια αδυναμία ή ότι δεν μπορώ να καθίσω ακίνητος. Σημαίνει ότι τιμώ τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος και το σώμα μου έμαθαν να επικοινωνούν.

Κάποιοι από εμάς είμαστε κιναισθητικοί επικοινωνητές, όχι επειδή είμαστε αγχωμένοι ή αφηρημένοι, αλλά επειδή η κίνηση είναι κυριολεκτικά ο τρόπος με τον οποίο μάθαμε να επιβιώνουμε και να συνδεόμαστε. Σε πολλές κουλτούρες, η κίνηση και η επικοινωνία είναι αχώριστες.

Οι ιταλικές συζητήσεις χωρίς χειρονομίες φαίνονται ατελείς. Σε πολλές αφρικανικές κουλτούρες η αφήγηση ιστοριών συνοδεύεται από ρυθμό και κίνηση. Οι ιθαγενείς λαοί συχνά περπατούν μαζί όταν συζητούν σημαντικά θέματα.

Ίσως λοιπόν όσοι δεν μπορούν να κάθονται ακίνητοι κατά τη διάρκεια τηλεφωνημάτων να μην είναι «χαλασμένοι». Ίσως απλώς θυμόμαστε έναν παλαιότερο, πιο σωματικό τρόπο επικοινωνίας.

Αν είσαι από εκείνους που περπατούν πάνω κάτω κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών, που κάνουν έντονες χειρονομίες σε άδεια δωμάτια, που νιώθουν σωματική δυσφορία όταν κάθονται ακίνητοι ενώ μιλούν, δεν είσαι μόνος. Και, το σημαντικότερο, δεν σημαίνει ότι έχεις άγχος ή ότι δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Απλώς έμαθες νωρίς ότι το σώμα σου ήταν ένα αξιόπιστο εργαλείο επικοινωνίας όταν οι λέξεις δεν ήταν αρκετές ή δεν ήταν ασφαλείς.

Αυτή η μάθηση διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός σου επεξεργάζεται τις συζητήσεις. Αντί να το βλέπεις ως κάτι που πρέπει να διορθώσεις, τι θα γινόταν αν το έβλεπες ως κάτι που πρέπει να κατανοήσεις και να αξιοποιήσεις; Η κίνησή σου κατά τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων δεν είναι σφάλμα. Για εσένα, ίσως είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό.

Πηγή: geediting.com