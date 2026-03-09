Ο Καθαρμός είναι το 13ο μυθιστόρημά του Σπύρου Πετρουλάκη στις εκδόσεις Μίνωας.

Ο συγγραφέας του «Σασμού», Σπύρος Πετρουλάκης κυκλοφορεί το νέο του βιβλίο, με τίτλο «Καθαρμός».

Στον βυθό μιας τεχνητής λίμνης στην Πέλλα, το παρελθόν δεν κοιμάται· απλώς περιμένει να αποκαλυφθεί. Όταν η υδρογεωλόγος Θεοδώρα Χαραλαμπίδου επιστρέφει στην Πάνω Λίμνη, το τοπίο της παιδικής της ηλικίας έχει μετατραπεί σε μια απόκοσμη έρημο λάσπης. Καθώς τα νερά υποχωρούν, έρχονται στο φως τα νεκρά σώματα μιας οικογένειας που χάθηκε πριν από μισό αιώνα — ένα μυστικό θαμμένο στον βυθό και μια αποκάλυψη που απειλεί να ανατρέψει όσα γνωρίζει για τις ρίζες της. Ο αστυνόμος Ιορδάνης Σαλονικίδης καλείται να ρίξει φως σε μια υπόθεση που ο χρόνος έδειχνε να έχει παραγράψει.

Το βιβλίο αποτελεί ένα βαθιά ανθρώπινο οδοιπορικό στη μνήμη, την ενοχή και την ανάγκη για αλήθεια, εξερευνώντας πώς το παρελθόν παραμένει ζωντανό - ακόμα και όταν έχει καλυφθεί από νερό και σιωπή.

Στον βυθό μιας τεχνητής λίμνης στην Πέλλα το παρελθόν δεν αναπαύεται. Απλώς περιμένει τη στάθμη του νερού να πέσει. Όταν η υδρογεωλόγος Θεοδώρα Χαραλαμπίδου επιστρέφει στην Πάνω Λίμνη, το τοπίο της παιδικής της ηλικίας έχει μετατραπεί σε μια απόκοσμη έρημο λάσπης. Καθώς τα νερά υποχωρούν, ο παλιός οικισμός αναδύεται σαν φάντασμα, αποκαλύπτοντας ένα μακάβριο εύρημα: τα νεκρά σώματα μιας οικογένειας Ποντίων που χάθηκαν πριν από μισό αιώνα.

Για το χωριό είναι ένα μυστικό θαμμένο στον βυθό. Για τη Θεο­δώρα, όμως, είναι μια αποκάλυψη που απειλεί να γκρεμίσει όσα γνωρίζει για τις ρίζες της. Ο αστυνόμος Ιορδάνης Σαλονικίδης καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια υπόθεση που ο χρόνος θα έπρεπε να έχει παραγράψει.

Όμως, στην Πάνω Λίμνη τα λουκέτα δεν σφάλιζαν μόνο πόρτες. Σφάλιζαν και στόματα. Και τώρα αυτά τα λουκέτα αρχίζουν να σπάνε. Από μέσα.

Πόσο βαθιά μπορείς να βυθιστείς στην αλήθεια χωρίς να πνιγείς; Ο Καθαρμός είναι ένα οδοιπορικό στη μνήμη και την ενοχή. Εκεί όπου το κακό κληροδοτείται και η αλήθεια απαιτεί το απόλυτο τίμημα.

Ο «Καθαρμός» κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία στις 12 Μαρτίου 2026 από τις εκδόσεις Μίνωας.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, έχοντας ζήσει επίσης στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου και κατάγεται. Έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο. Είναι συνθέτης και στιχουργός και έχει συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Τραγούδια του περιλαμβάνονται σε CD πολλών γνωστών καλλιτεχνών, ενώ έχει γράψει μουσική και τραγούδια για ντοκιμαντέρ και θεα­τρικές παραστάσεις.

