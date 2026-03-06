Η σειρά θα έχει τίτλο «Αλέξανδρος» και θα εστιάζει στη σχέση του μεγάλου στρατηλάτη με τον δάσκαλό του, Αριστοτέλη.

To Netflix στρέφεται στην αρχαία ελληνική ιστορία για την επόμενη φιλόδοξη παραγωγή του, ετοιμάζοντας δραματική σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο.

Πίσω από το πρότζεκτ βρίσκεται ο δημιουργός του «Heated Rivalry», Τζέικομπ Τίρνι, ο οποίο θα γράψει και θα σκηνοθετήσει τη σειρά, ενώ θα αναλάβει και την εκτελεστική παραγωγή.

Όπως μαθαίνουμε, η επερχόμενη σειρά είναι μια διασκευή του μυθιστορήματος «The Golden Mean» της Ανναμπέλ Λάιον και εστιάζει στη σχέση Αλέξανδρου και Αριστοτέλη. Η ιστορία «ξεκινά καθώς η αθηναϊκή αυτοκρατορία καταρρέει και το μεγαλύτερο μυαλό του κόσμου, ο Αριστοτέλης, φτάνει στη Μακεδονία για να διδάξει έναν απρόβλεπτο νεαρό πρίγκιπα, τον Αλέξανδρο», αναφέρει η επίσημη περιγραφή. «Μέσα σε παλάτια, απαγορευμένους έρωτες, σφοδρούς πολέμους και αδίστακτες φιλοδοξίες, η απίθανη φιλία τους διαμορφώνει μια αυτοκρατορία και αλλάζει την πορεία της ιστορίας».

«Ερωτεύτηκα το βιβλίο της Ανναμπέλ Λάιον ‘The Golden Mean’ πριν από χρόνια και από τότε ονειρεύομαι να αφηγηθώ αυτή την ιστορία», ανέφερε ο Τίρνι σε ανακοίνωση δηλώνοντας παράλληλα ενθουσιασμένοος που μαζί με το Netflix θα ζωντανέψουν «αυτόν τον απίστευτα συναρπαστικό κόσμο».

Το Netflix και συγκεκριμένα η υπεύθυνη των σεναριακών σειρών για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, Τζίνι Χάου σημείωσε ότι: «Μας κατέκτησε αμέσως το όραμα του Τζέικομπ Τίρνι για την προσαρμογή του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος της Ανναμπέλ Λάιον και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε μαζί του για τον Αλέξανδρο. «Αυτή η σειρά επαναπροσεγγίζει την διαχρονική δυναμική ανάμεσα μέντορα και μαθητευόμενου με μια ωμή, σύγχρονη ματιά που είναι ταυτόχρονα επική και έντονα οικεία».

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το βιβλίο «The Golden Mean» -το συγγραφικό ντεμπούτο της Ανναμπέλ Λάιον- κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία το 2010 και έγινε παγκόσμιο μπεστ σέλερ. Στα ελληνικά κυκλοφόρησε το 2014, υπό τον τίτλο Ο μαθητής μου ο Αλέξανδρος από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Στην περιγραφή του βιβλίου διαβάζουμε:

342 π.Χ.: Ο Αριστοτέλης αρχικά δεν δείχνει την αναμενόμενη προθυμία να παραμερίσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες για να αναλάβει ως μαθητή του τον Αλέξανδρο, τον αντάρτη γιο του παιδικού του φίλου, του βασιλιά Φίλιππου.

Σύντομα, όμως, ο φιλόσοφος συνειδητοποιεί ότι είναι αληθινή πρόκληση το να διδάσκει αυτόν τον γοητευτικό, απρόβλεπτο νεαρό –διάδοχο του θρόνου της Μακεδονίας, ο οποίος από μικρός ρίχτηκε στο πεδίο των μαχών– εν μέσω των καταχθόνιων δολοπλοκιών της αυλής του Φίλιππου.



Η συναρπαστική ιστορία της φιλίας δύο κορυφαίων προσωπικοτήτων, του καινοτόμου φιλοσόφου και του ανίκητου στρατηλάτη, των οποίων οι απόψεις για τον κόσμο εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μας έως σήμερα.