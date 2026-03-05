Μια φίλη ήρθε απόψε απ΄ τα παλιά, για τον Τιμ Μπάρτον.

Η Γουινόνα Ράιντερ μπαίνει στο καστ της τρίτης σεζόν του του Wednesday, σύμφωνα με το βίντεο που μοιράστηκε το Netflix σχετικά με την έναρξη της παραγωγής του νέου κύκλου.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η διάσημη ηθοποιός θα συμμετέχει ως guest star, σε έναν μυστηριώδη ρόλο. Όπως αποκαλύπτεται στο βίντεο που δημοσίευσε το Netflix, η Ράιντερ θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα με το όνομα Tabitha. Συγκεκριμένα, το βίντεο μας δείχνει ένα τραπέζι δείπνου με κάρτες θέσης για τα νέα και παλαιότερα μέλη του καστ με τα ονόματα των χαρακτήρων τους. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο παρακάτω:

{https://youtu.be/sgFNlnr2O8A?si=uON-Ryj-Lv8D4rhc}

«Είμαι τόσο χαρούμενος που η Γουινόνα μας έχει ενταχθεί, ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον κόσμο», ανέφερε ο σκηνοθέτης της σειράς Τιμ Μπάρτον σε δήλωσή του και συμπλήρωσε «είναι μια αγαπημένη φίλη. Πάντα νιώθω τυχερός που δουλεύω μαζί της».

Αυτή είναι η πέμπτη συνεργασία της Ράιντερ με τον Μπάρτον. Θυμίζουμε ότι η πρώτη τους συνεργασία ήταν στο Beetlejuice το 1988, ενώ δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε ο Ψαλιδοχέρης, με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ. Επίσης, δάνεισε τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων Frankenweenie, πριν οι δυο τους συναντηθούν ξανά το 2024 για το σίκουελ του Σκαθαροζούμη, δίπλα στην Τζένα Ορτέγκα, πρωταγωνίστρια της Wednesday.



Παράλληλα, η Γουινόνα Ράιντερ, συνεχίζει έτσι τη συνεργασία της με το Netflix, μετά την εμφάνισή της στην τελευταία σεζόν του Stranger Things.

Οι δημιουργοί και showrunners, Άλ Γκοφ και ο Μάιλς Μίλαρ δήλωσαν σε ανακοίνωση: «Όταν πρόκειται για τους Απόκληρους, η Γουινόνα Ράιντερ είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Η θρυλική συνεργασία της με τον Τιμ Μπάρτον έχει καθορίσει μερικούς από τους πιο αξέχαστους χαρακτήρες του κινηματογράφου. Αγαπήσαμε τη συνεργασία μας μαζί της στο Beetlejuice Beetlejuice και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που την καλωσορίζουμε στο Nevermore».

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η Ράιντερ δεν είναι η μοναδική νέα προσθήκη της τρίτης σεζόν. Προγήθηκε η Εύα Γκριν, η οποία όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, θα υποδυθεί την Ophelia, αδελφή της Morticia Addams (Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς).