Οι κάμερες είναι σχεδόν έτοιμες να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν της τεράστιας επιτυχίας του Netflix, Wednesday. Όπως μαθαίνουμε, οι ημερομηνίες έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ υπάρχει και ένας ολοκαίνουργιος προσωρινός τίτλος που αποτίει φόρο τιμής στον δημιουργό της Οικογένειας Άνταμς.

Οι απόφοιτοι της Ακαδημίας Nevermore πέρασαν μερικούς μήνες ησυχίας μετά το δραματικό φινάλε της δεύτερης σεζόν, αλλά η αναμονή έλαβε τέλος. Αν και το Netflix δεν ανακοινώνει λεπτομέρειες, μόλις έκανε την εμφάνιση της μια νέα καταχώριση παραγωγής που μας δίνει την καλύτερη ματιά μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα της επερχομενης τρίτης σεζόν. Σύμφωνα με αυτή, η παραγωγή ετοιμάζεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα, δηλαδή στις αρχές του 2026.

Πριν αναφέρουμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όταν ξεκινάει η παραγωγή, τα πρότζεκτ του Netflix σπάνια χρησιμοποιούν τα επίσημα ονόματά τους για να αποφύγουν τον θόρυβο και τη συγκέντρωση των θαυμαστών.

Τι είναι το Briarcliff και πώς συνδέεται με τo Wednesday

Η τρίτη σεζόν του Wednesday χρησιμοποιεί ως προσωρινό τίτλο εργασίας το «Briarcliff» (αναφέρεται συγκεκριμένα ως Briarcliff S3).

Αυτό είναι ένα easter egg με ιδιαίτερο νόημα για το franchise. Συγεκριμένα, το Briarcliff Manor είναι ένα χωριό στην κομητεία Westchester της Νέας Υόρκης, 30 μίλια βόρεια της πόλης, όπου και βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος Tee & Charles Addams, του οργανισμού που διαχειρίζεται την κληρονομιά του σκιτσογράφου Τσαρλς Άνταμς (δημιουργού της Οικογένειας Άνταμς).

Όπως φαίνεται, οι Άλφρεντ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ, συνεχίζουν την παράδοσή τους να τιμούν το πρωτότυπο υλικό ακόμα και στα παρασκήνια.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα της 3ης σεζόν του Wednesday

Σύμφωνα με το OpenBrolly (μια εταιρεία παραγωγής και πόρων για την Ιρλανδία), οι ημερομηνίες παραγωγής για την επερχόμενη τρίτη σεζόν της σειράς έχουν εξής: τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και θα τελειώσουν (;) στις 22 Μαΐου 2026.

Βλέποντας της ημερομηνίες, δημιουργείται ένας προβληματισμός καθώς μιλάμε για γυρίσματα που θα διαρκέσουν μόλις 3 μήνες. Δηλαδή σημαντικά λιγότερο από τις προηγούμενες σεζόν, οι οποίες συνήθως χρειάζονται 8-10 μήνες παραγωγής.

Ένα πιθανό σενάριο θα μπορούσε να είναι ότι η παραγωγή θα γίνει τμηματικά. Δεδομένου ότι η καταχώριση υποδηλώνει συνεχόμενη διάρκεια, αυτό ίσως να σημαίνει ότι μετά από τους τρεις (πρώτους) μήνες θα μπορούσε να είναι ένα διάλειμμα ή κάτι άλλο.

Όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί, η παραγωγή θα παραμείνει στο Δουβλίνο με γυρίσματα και στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας. Θυμίζουμε ότι παραγωγή της δεύττερης σεζόν είχε μεταφερεί σην Ιρλανδία, από τη Ρουμανία που είχε γυριστεί ο πρώτος κύκλος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τοποθεσίες όπως το ιστορικό κτήμα Powerscourt.

Όσον αφορά την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του Wednesday, η παραγωγή στοχεύει σε μια επιστροφή το καλοκαίρι του 2027 στο Netflix, κάτι που αναμφίβολα θα απογοητεύσει τους θαυμαστές της σειράς (που θα χρειαστούν να περιμένουν αρκετό καιρό ακόμη), αλλά σε περίπτωση που σας παρηγορεί: το καλό πράγμα αργεί να γίνει.

Άλλωστε, όπως επιβεβαιώθηκε και από το Next on Netflix 2026 που ανακοινώθηκε χθες (7/01), η τρίτη σεζόν του Wednesday δεν είναι μέσα στον φετινό προγραμματισμό...