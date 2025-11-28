Όλοι μιλούσαν για εκείνη στη δεύτερη σεζόν του Wednesday...

H Εύα Γκριν μπαίνει στο καστ της τρίτης σεζόν του Wednesday για να ενσαρκώσει ένα μυστηριώδες πρόσωπο που συζητήθηκε αρκετά στα επεισόδια του δεύτερου κύκλου που είναι τώρα διαθέσιμα στο Netflix.



H Γκριν πρόκειται να υποδυθεί την Ophelia Frump, την υποτιθέμενη εξαφανισμένη αδερφή της Morticia Addams (Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς) ή, όπως την αποκαλούσαν πάντα η Wednesday (Τζένα Ορτέγκα) και ο Pugsley (Άιζαακ Ορντόνεζ), Θεία Οφηλία.

Η επιλογή της σηματοδοτεί επίσης την επανένωση της με τον Τιμ Μπάρτον.

Οι δημιουργοί, showrunners και σεναριογράφοι Αλ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ δηλώνουν αποκλειστικά στο Tudum: «Η Εύα Γκριν έφερε πάντα μια συναρπαστική, μοναδική παρουσία στην οθόνη — κομψή, ικανή να σε στοιχειώσει και όμορφα απρόβλεπτη. Αυτές οι ιδιότητες την κάνουν την τέλεια επιλογή για τη Θεία Οφηλία. Είμαστε ενθουσιασμένοι να δούμε πώς θα μεταμορφώσει τον ρόλο και θα επεκτείνει τον κόσμο της Wednesday».

Η ίδια η Γκριν λέει στο Tudum: «Είμαι ενθουσιασμένη που μπαίνω στον θλιβερά διεστραμμένο κόσμο της Wednesday ως Θεία Οφηλία. Αυτή η σειρά είναι ένας τόσο απολαυστικά σκοτεινή και έξυπνη, ανυπομονώ να προσθέσω τη δική μου πινελιά τρέλας στην οικογένεια Άνταμς».



Η θεία Οφηλία, αν και αναφέρθηκε πολύ, δεν εμφανίστηκε στην δεύτερη σεζόν μέχρι το τελευταίο επεισόδιο — και μόνο από πίσω, φορώντας ένα στεφάνι από λουλούδια και γράφοντας σε έναν τοίχο «Η Wednesday πρέπει να πεθάνει».



«Η Οφηλία λείπει πολύ καιρό», είπε ο Μίλαρ στο Tudum για το cliffhanger της δεύτερης σεζόν. Άφησε ένα κενό στη ζωή της Μορτίσια και πολλές αναπάντητες ερωτήσεις. Η επανεμφάνιση της Οφηλίας θα πέσει στην οικογένεια σαν βόμβα. Ο Γκοφ εξήγησε: «Πάντα σχεδιάζαμε να δώσουμε στους θεατές μια γεύση από εκείνη στο τέλος της σεζόν με έναν τρόπο που δεν περίμεναν, και αυτό είναι ένα κίνητρο για την τρίτη σεζόν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/03u4xyj0TH4?si=P8AoW0RUuw-GR0ox}

Η δεύτερη σεζόν του Wednesday έκανε πρεμιέρα νωρίτερα το 2025 και γρήγορα έγινε η τέταρτη καλύτερη αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία του Netflix. Παράλληλα, η πρώτη σεζόν εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώτη θέση της ίδια λίστας με τις περισσότερες προβολές.