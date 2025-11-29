Η γνωστή τραγουδίστρια είναι σε σχέση εδώ και τρία χρόνια.

Ποδαρικό στον νέο κύκλο του After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά έκανε η Κατερίνα Λιόλιου, όπως φαίνεται στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο OPEN.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, η οποία θα προβληθεί ολόκληρη απόψε στις 00:45, η εκρηκτική τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην προσωπική της ζωή και στη σχέση που διατηρεί, εδώ και τρία περίπου χρόνια, με τον σύντροφο της.

Η Κατερίνα Λιόλιου εξήγησε αρχικά πως «είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου. Προσωπικά δεν θεωρώ σωστό να κρύβεις τον άνθρωπο σου και μάλιστα, τώρα, τον άνθρωπο που είμαστε μαζί τρία χρόνια. Εντάξει, είμαστε μαζί τρία χρόνια. Είμαστε μαζί και στην προσωπική ζωή και έχω την τύχη να συνεργαζόμαστε».

«Είναι ένας άνθρωπος που αποτελεί έμπνευση για μένα και έχει αποτελέσει και μέντορας μου τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βέβαια».

«Κάνουμε μαζί brainstorming, σχεδιάζουμε πράγματα για το μέλλον για το μουσικό πρότζεκτ» πρόσθεσε, ακόμα, η Κατερίνα Λιόλιου στη νέα της συνέντευξη όπως είδαμε στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN.