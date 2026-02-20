Ενθουσιάστηκε η Σελίν Ντιόν με τη φωνή της.

«Η Σελίν Ντιόν ξέρει ποια είμαι;». Η Τζουλιέτ Οχέδα δεν μπορούσε να πιστέψει πως η σταρ όχι μόνο μοιράστηκε ένα βίντεό της με τα εκατομμύρια followers της, αλλά έκανε και εγκωμιαστικά σχόλια για τη φωνή της.

Η 23χρονη είναι Κουβανο-αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Σε παλιότερη ανάρτησή της στα social media είχε τραγουδήσει το «My Heart Will Go On», ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της Σελίν Ντιόν. Κάτι που υπέπεσε στην αντίληψη της σταρ, η οποία ανάρτησε το βίντεο- με σχολιασμό της- στο Instagram, όπου έχει 10,2 εκατ. followers, στο TikTok (5,1 εκατ. followers) και στο Χ που την ακολουθούν περισσότεροι από 952.500 χρήστες.

«Είναι τόσο χαριτωμένο (…) είναι πραγματικά απίστευτη», σχολιάζει η Σελίν Ντιόν, ακούγοντας την ερμηνεία της Τζουλιέτ Οχέδα και κάποιες στιγμές τραγουδά μαζί της. Στο βίντεο, η 23χρονη τραγουδά κρατώντας μια βούρτσα, στο μπάνιο της. «Κι εγώ τραγουδούσα με τη βούρτσα, γιατί δεν είχα την οικονομική δυνατότητα για το μικρόφωνο που έχω τώρα στην τσάντα μου», σημειώνει η σταρ.

«Ανέβα στη σκηνή, κλείσε συμβόλαιο για δίσκο, θέλω να ακούσω περισσότερα, τα δικά σου τραγούδια, είσαι απίστευτη», καταλήγει στο βίντεο.

Όταν η Τζουλιέτ Οχέδα είδε αυτή την ανάρτηση, δεν το πίστευε. «Η Σελίν Ντιόν ανάρτηση για εμένα; Η Σελίν Ντιόν ξέρει ποια είμαι; Τι διάολο;», έλεγε ενθουσιασμένη στο story που ανέβασε.

«Πώς να αντιδράσω σωστά. Φρικάρω αλλά θέλω να είμαι επαγγελματίας», έλεγε σε επόμενο story. «Θέλω τόσο πολύ να κάνω ανάποδη τούμπα τώρα από ενθουσιασμό. Σε αγαπώ Σελίν Ντιόν, σε ευχαριστώ που με εμπνέεις», συμπλήρωνε η Οχέδα, που έχει θεατρική εμπειρία, μεταξύ άλλων και στο Μπρόντγουεϊ, με τη συμμετοχή της στην παράσταση «The Notebook musical».