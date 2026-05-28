Από την οικογένεια της διάσημης τραγουδίστριας.

Μια τηλεοπτική σειρά που καταγράφει τα πρώτα χρόνια της Σελίν Ντιόν βρίσκεται στα σκαριά, σύμφωνα με το Deadline.



H σειρά έχει προσωρινό τίτλο «Growing Up Dion» και θα βασίζεται στο βασίζεται στο βιβλίο «Dion, A Family Saga», που έχει γράψει ο ανιψιός της Τζίμι Ντιόν. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια της τραγουδίστριας υποστηρίζει επίσημα ένα πρότζεκτ για την παιδική της ηλικία, με τον αδελφό της Ζακ Ντιόν να υπογράφει την παραγωγή.

Η showrunner Zoë Green (Sirens, Carnival Row) θα αφηγηθεί τα παιδικά χρόνια της Ντιόν στο Κεμπέκ καθώς εκείνη, ως το μικρότερο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, μεγάλωνε σε ένα ταπεινό, γεμάτο μουσική σπίτι, όπου ο δεσμός της με τη μητέρα της, Thérèse, και η στενή σχέση με τα υπόλοιπα 13 αδέλφια της διαμόρφωσαν τον δρόμο της προς την κορυφή.

Η Καναδή «Βασίλισσα των Power Ballads» είναι αναμφίβολα μία από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες όλων των εποχών. Έχει κερδίσει πλήθος βραβείων και επτά από τα άλμπουμ της έχουν πουλήσει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Η Ντιόν τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική της μάχη με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου, αλλά πλέον βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ετοιμάζεται για την περιοδεία της στο Παρίσι, δύο χρόνια μετά την ζωντανή εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο αδελφός της, Ζακ Ντιόν αναφέρει: «Αυτή η σειρά αντιπροσωπεύει κάτι βαθιά σημαντικό για την οικογένειά μας, καθώς αποτυπώνει το πνεύμα, τους αγώνες και την αγάπη που καθόρισαν την ανατροφή μας. Είμαστε περήφανοι που επιτέλους μοιραζόμαστε αυτή την ιστορία με τον κόσμο με έναν τρόπο που αντικατοπτρίζει την αληθινή μας ταυτότητα».

Σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσει το κάστινγκ και φυσικά το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στο ποια ηθοποιός θα υποδυθεί τη Σελίν Ντιόν. ακολουθήσει και οι σκέψεις θα στραφούν φυσικά στο ποιος θα υποδυθεί τη Ντιόν. Θυμίζουμε ότι στη μουσική ταινία Aline του 2021 την είχε υποδυθεί η Valérie Lemercier, ενώ στην ταινία Céline του 2008 η Christine Ghawi.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης





