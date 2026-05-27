Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη στις 19:00.

Το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Στη 21η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 13260, σειρά η 1η και στοιχείο το Β. Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί άρα ακολούθησε πρόσθετη κλήρωση για τον διψήφιο αριθμό. Στην κλήρωση αναδείχθηκε το 88. Ο τρίδυμος λαχνός 13260, 1η, 2η και 10η σειρά κερδίζει συνολικά 300.000 ευρώ ωστόσο δεν προέκυψε τυχερός και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Β του πρώτου λαχνού κερδίσει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 53157 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

