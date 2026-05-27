Σε αναζήτηση πιθανών διαπραγματευτών με τη Ρωσία βρίσκεται η ΕΕ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ,είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψήφιους για διαπραγματευτές με την Ρωσία ως μια θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Την ίδια στιγμή, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις συζητήσεις σχετικά με το ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πιθανές συνομιλίες με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Μεταξύ των ονομάτων που φέρονται να εξετάζονται είναι η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Σταμπ και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Ωστόσο, η Μέρκελ φέρεται να απέρριψε το ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η πρώην καγκελάριος θεωρεί ότι οι συζητήσεις για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνουν ευθύνη των εν ενεργεία αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και όχι πρώην πολιτικών ηγετών.

Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον στην Ευρώπη για επανέναρξη διπλωματικών διαύλων με τη Μόσχα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και εντείνονται οι πιέσεις για νέες διαπραγματεύσεις.