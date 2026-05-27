Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα στην Ευρώπη.

Στην Ανατολική Ευρώπη, όσοι έχουν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, μετά τους φόρους μένουν με περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, σε σχέση με τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη, όπου οι κρατήσεις είναι μεγαλύτερες. Τα φορολογικά συστήματα στην ήπειρο διαφέρουν και στην Ελλάδα οι (συγκριτικά χαμηλόμισθοι) εργαζόμενοι χάνουν περίπου τον μισό μισθό τους σε φόρους!

Τα φορολογικά βάρη έχουν μεγάλες αποκλίσεις ανά την Ευρώπη. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν ενιαίο φορολογικό συντελεστή, ενώ άλλες προοδευτικό σύστημα, όπου όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο.

Το καθαρό εισόδημα επηρεάζεται από παράγοντες όπως αν κάποιος είναι άγαμος ή παντρεμένος, αν μπαίνουν ένας ή δύο μισθοί στο σπίτι ή αν υπάρχουν εξαρτώμενα μέλη.

Το Euronews Business υπολόγισε στο σενάριο του άγαμου χωρίς παιδιά, με 100.000 ευρώ ετήσιο μισθό, πόσα χρήματα θα του μείνουν στην τσέπη, σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Ο υπολογισμός είναι δύσκολος, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Τα φορολογικά συστήματα που εφαρμόζονται, διαφέρουν: ορισμένες χώρες έχουν απλή προσέγγιση, ενώ άλλες πολύ πιο περίπλοκη.

Το Euronews Business εκτίμησε τις καθαρές αποδοχές για μικτό μισθό 100.000 ευρώ βασιζόμενο στην έκθεση Tax Wedge 2026 του ΟΟΣΑ, στα στοιχεία χωρών του Οργανισμού, σε δεδομένα από τις παγκόσμιες περιλήψεις φόρων της συμβουλευτικής εταιρείας PwC και σε εθνικές πηγές.

Οι φορολογικοί συντελεστές αφορούν το 2025. Τα νομίσματα εκτός ευρώ μετατράπηκαν με βάση τις ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται κυρίως για εκτιμήσεις του 2025.

Ορισμένοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους υπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται. Δεν λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες πηγές εισοδήματος. Συνεπώς, πρόκειται για προσεγγιστικές εκτιμήσεις που στόχο έχουν να συγκρίνουν γενικά τη φορολογική επιβάρυνση στις ευρωπαϊκές χώρες.

Η Βουλγαρία στην κορυφή

Ανάμεσα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες (κράτη-μέλη της ΕΕ συν Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Νορβηγία και Τουρκία), οι καθαρές αποδοχές από έναν μικτό ετήσιο μισθό €100.000 κυμαίνονται από €50.750 στο Βέλγιο έως €86.930 στη Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα όπου οι καθαρές αποδοχές ξεπερνούν τις €85.000.

Ακολουθούν η Εσθονία με €74.400, Τσεχία (€72.800), Μάλτα (€72.500), Ελβετία (€70.500) και Κύπρος (€70.300).

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει τα υψηλότερα καθαρά έσοδα μεταξύ των μεγάλων οικονομιών

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εργαζόμενοι διατηρούν σχεδόν το 70% του μικτού μισθού τους.

Οι καθαρές αποδοχές ανέρχονται σε €69.900 - το υψηλότερο ποσό μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης. Η Ισπανία (€64.200) και η Γαλλία (€63.000) βρίσκονται στη μέση, ενώ η Γερμανία (€57.900) και η Ιταλία (€56.700) προσφέρουν τα χαμηλότερα καθαρά ποσά μεταξύ των πέντε.

Οι χαμηλότερες καθαρές αποδοχές: Βέλγιο, Δανία και Σουηδία - Η θέση της Ελλάδας

Στο κάτω άκρο της κατάταξης, το Βέλγιο (€50.750) βρίσκεται τελευταίο, ακολουθούμενο από δύο σκανδιναβικές χώρες: τη Δανία (€51.500) και τη Σουηδία (€52.000). Η Αυστρία (€54.200), η Σλοβενία (€55.060) και η Ελλάδα (€56.615) συγκαταλέγονται επίσης στις χώρες όπου ένας μικτός μισθός €100.000 καταλήγει σε ένα από τα χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα στην Ευρώπη.

Η Πορτογαλία (€57.000) και η Ρουμανία (€58.500) βρίσκονται επίσης κάτω από τις €60.000 καθαρά.

Η Πολωνία (€60.225), η Ολλανδία (€60.500), η Λιθουανία (€60.500), η Κροατία (€61.000) και το Λουξεμβούργο (€61.500) βρίσκονται λίγο πάνω από αυτό το επίπεδο.

Στην Ιρλανδία (€64.000) και την Τουρκία (€63.200), οι εργαζόμενοι κρατούν λιγότερο από τα δύο τρίτα του μικτού εισοδήματός τους. Η Σλοβακία (€67.855) και η Ουγγαρία (€66.500) βρίσκονται λίγο υψηλότερα, με διαφορά περίπου €2.000 έως €3.000.

Ευρώπη... δύο ταχυτήτων

Η Ανατολική Ευρώπη γενικά επιτρέπει στους εργαζόμενους να κρατούν μεγαλύτερο μέρος ενός μικτού μισθού ύψους €100.000. Οι χώρες αυτές εφαρμόζουν πιο απλά φορολογικά συστήματα, χαμηλότερους ανώτατους φορολογικούς συντελεστές ή ανώτατα όρια στις ασφαλιστικές εισφορές.

Η Δυτική και Βόρεια Ευρώπη εμφανίζουν χαμηλότερα καθαρά εισοδήματα σε αυτό το επίπεδο αποδοχών. Χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Σουηδία και η Ολλανδία επιβαρύνουν περισσότερο τους υψηλόμισθους λόγω προοδευτικής φορολογίας, ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και άλλων επιβαρύνσεων.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί φόροι μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κατάταξη. Στις εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκαν πρωτεύουσες και περιφέρειες.

Μέσοι μισθοί - Χαμηλά η Ελλάδα

Αν και ένας ετήσιος μισθός ύψους €100.000 θεωρείται σε κάποιες χώρες υψηλό μικτό εισόδημα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2025, η Ελβετία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο μέσος μισθός ενός άγαμου χωρίς παιδιά ξεπερνά αυτό το επίπεδο, φτάνοντας τα €107.487.

Εντός της ΕΕ, το Λουξεμβούργο έχει τον υψηλότερο μέσο μισθό με €77.844. Δεκατρείς από τις 22 χώρες της ΕΕ που περιλαμβάνονται στην κατάταξη έχουν μέσους μισθούς κάτω από €50.000, με τη Σλοβακία να βρίσκεται χαμηλότερα στα €19.590.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση από το τέλος, με μέσο μισθό τα 26.563 ευρώ.

Ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές

Οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα διαφέρουν σημαντικά στην Ευρώπη και ακολουθούν περιφερειακά πρότυπα. Οι σκανδιναβικές και δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν γενικά τους υψηλότερους ανώτατους συντελεστές, συνήθως μεταξύ 45% και 60%. Αντίθετα, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων, τείνει να επιβάλλει χαμηλότερους φόρους.

Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στη μέση της κατάταξης, με 44%, αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Euronews.com