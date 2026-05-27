Η διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού και οι πρώτες δημοσκοπικές πιέσεις προς τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται να επιταχύνουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη ΔΕΘ, όπου το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται πακέτο παροχών που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της φθοράς και επανασυσπείρωσης της εκλογικής βάσης.

Η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, κυρίως στον χώρο της Κεντροδεξιάς αλλά και της ευρύτερης αντιπολίτευσης, σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, το κόστος ζωής και τις κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων ετών, δημιουργούν νέα δεδομένα για το Μέγαρο Μαξίμου.

Η δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC αποτυπώνει αυτή τη μετατόπιση. Παρότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 26,1%, καταγράφει εμφανείς απώλειες, ενώ ενισχύονται νέοι πόλοι επιρροής. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζεται ήδη στην τέταρτη θέση με 7,5%, διεκδικώντας χώρο από το κεντροδεξιό ακροατήριο, ενώ η «δεξιά πολυκατοικία» παραμένει ενεργή, με την Ελληνική Λύση στο 5,8% και τη Φωνή Λογικής στο 3,9%.

Παράλληλα, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα αναδιατάσσει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, με το κόμμα του να καταγράφεται στο 12,8% και να δίνει μάχη με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει στο 0,5%.

Τα νέα μέτρα που έρχονται

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση φαίνεται να στρέφει το βάρος της στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα μέσω ενός εκτεταμένου πακέτου οικονομικών παρεμβάσεων. Ήδη έχουν προηγηθεί μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως το Fuel Pass, η επιδότηση στο diesel, οι ενισχύσεις στους αγρότες και οι παρεμβάσεις για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, με συνολικό κόστος άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο βήμα, ωστόσο, αναμένεται μεγαλύτερο και περισσότερο πολιτικά στοχευμένο. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει μειώσεις εργοδοτικών εισφορών, παρεμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, πιθανή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και νέες φορολογικές διευκολύνσεις.

Στόχος είναι αφενός η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και αφετέρου η ανάκτηση πολιτικού εδάφους σε μια περίοδο όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβερνητική κυριαρχία δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις το 44% των πολιτών θεωρεί πιθανή μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 45% εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να επανεκλεγεί.

Η κυβέρνηση καλείται πλέον να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο μέτωπα: τη φθορά από τη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές της και την πίεση που δημιουργούν οι νέοι πολιτικοί παίκτες, οι οποίοι διεκδικούν τμήματα της εκλογικής της επιρροής. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΔΕΘ αποκτά χαρακτήρα όχι μόνο οικονομικής αλλά και πολιτικής αντεπίθεσης για το κυβερνητικό στρατόπεδο.