Πρόσωπα - κλειδιά στην καταδρομική επιχείρηση προκειμένου να αναχαιτιστεί το σερί των αποτυχημένων κυβερνητικών χειρισμών ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Μάκης Βορίδης που ανέλαβαν την προετοιμασία και την εκτέλεση του εγχειρήματος.

Κάτω από τα ραντάρ και αθόρυβα το Μαξίμου άρχισε να κλείνει όλες τις εκκρεμότητες που έχει με τα σκάνδαλα.

Αξιοποιώντας επικοινωνιακά τη στιγμή που οι προβολείς έφυγαν πάνω από την κυβέρνηση και τον Κ. Μητσοτάκη και έπεσαν στον Αλέξη Τσίπρα, στην Μαρία Καρυστιανού και στους κυματισμούς που φέρνει η έλευση των νέων κομμάτων στην αντιπολίτευση.

Τότε ξεκίνησε η επιχείρηση «σκούπα» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

«Στρατηγοί» οι Γ. Φλωρίδης και Μ. Βορίδης

O κωδικός της επιχείρησης θα μπορούσε να είναι «αστραπή» αφού η όλη επιχείρηση ξεκίνησε την Τρίτη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα Παρασκευή. Με την αναμενόμενη απόρριψη του νέου αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για δεύτερη εξεταστική για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Πώς απενεργοποίησαν τη… βόμβα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρώτα, η κυβέρνηση φρόντισε να διαμορφώσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στην μελλοντική δράση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ότι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με προφανή στόχο να δημιουργήσει ένα ποινικό τείχος προστασίας γύρω από τους 13 «γαλάζιους» βουλευτές που καλούνται σήμερα από την δικαιοσύνη να καταθέσουν για όσα τους καταλογίζονται.

Και ταυτόχρονα φρόντισε να κλείσει και την πόρτα της ποινικής διερεύνησης για τους πρώην υπουργούς της Σπ. Λιβανό και Φ. Αραμπατζή… Απορρίπτοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος τους. Όπως ακριβώς είχε πράξει και με τους πρώην υπουργούς Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη. Και κάπως έτσι η βραδυφλεγής εσωκομματική βόμβα της χθεσινής μυστικής ψηφοφορίας, απενεργοποιήθηκε. Με τους βουλευτές να έχουν πάρει και έμπρακτα εγγυήσεις- μέσω της τροπολογίας- ότι δεν θα αφεθούν στα νύχια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι δύο κινήσεις που ενταφιάζουν το σκάνδαλο των υποκλοπών

Με δύο κινήσεις επιχειρεί η κυβέρνηση να σβήσει και το μέτωπο των υποκλοπών που άλλοτε σιγοκαίει και άλλοτε θεριεύει…

Η άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων/νου Τζαβέλλα να παραστεί και να δώσει εξηγήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της βουλής για την απόφαση του να μην βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών ώστε να ξεκινήσει νέα διευρυμένη έρευνα, έβαλε τίτλους τέλους στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δώσει νέα ώθηση υπόθεση.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αποφάσισε να ορίσει για σήμερα την ψηφοφορία στη βουλή για την συγκρότηση νέας εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών που ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Ψηφοφορία η οποία εκτός απροόπτου θα αποβεί άκαρπη για την αντιπολίτευση. Αφού η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει χρήση της διάταξης περί «εθνικής ασφάλειας» για να μπλοκάρει την δυνατότητα συγκρότησης εξεταστικής μόνο με τις ψήφους της αντιπολίτευσης. Έτσι αντί για τις απαιτούμενες 120 ψήφους η Κυβέρνηση θα προκρίνει την έγκριση ή την απόρριψη της Πρότασης με την απόλυτη πλειοψηφία των 151ψήφων.

Το νομικό κόλπο για ασφυκτικό κορσέ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Χωρίς να αφαιρέσει αρμοδιότητες από την κα Κοβέσι η κυβέρνηση επιχειρεί να της βάλει φραγμούς..

Με την τροπολογία που έφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης στη βουλή προχθές - και την ψήφισε κιόλας - ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ποινική έρευνα που αφορά βουλευτές. Έτσι οι «13» γαλάζιοι που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το φθινόπωρο θα ξέρουν αν διώκονται ή όχι και για ποιες κατηγορίες.

Κι αν αυτή η διάταξη ήταν λίγο έως πολύ προεξοφλημένη αφού ο Γ. Φλωρίδης είχε ενημερώσει σχετικά την κα Κοβέσι στην πρόσφατη επίσκεψη της στην Αθήνα, μία λεπτομέρεια στην τροπολογία αιφνιδίασε τους πάντες και έκανε την διαφορά…

Ο εμβόλιμος Εφέτης Ανακριτής για τα κακουργήματα

Η κυβέρνηση νομοθέτησε ότι από εδώ και πέρα όλα τα κακουργήματα που αφορούν βουλευτές θα ερευνώνται κανονικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα διενεργεί τις ανακρίσεις και θα παίρνει καταθέσεις κλπ αλλά θα καταλήγουν στα χέρια του Προέδρου Εφετών. Ο οποίος θα αποφασίζει για την ποινική τύχη του κατηγορούμενου. Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και σε περίπτωση διαφωνίας Ανακριτή- Εισαγγελέα η υπόθεση θα καταλήγει στο Συμβούλιο Εφετών.

Τι κερδίζει με αυτή την διάταξη η κυβέρνηση; Ότι βγάζει από την μέση τον Πρωτοδίκη Ανακριτή που χειρίζονταν μέχρι τώρα τις υποθέσεις και ο οποίος - σύμφωνα με κάποια κυβερνητικά στελέχη - εκτελούσε πιστά τις εντολές της κας Παπανδρέου και βάζει εμβόλιμο τον Πρόεδρο Εφετών ο οποίος εκ της θέσης του έχει βαρύνοντα λόγο και αντίλογο.

«Μαξιλαράκι ασφαλείας» για τους 13 «γαλάζιους» βουλευτές

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να διασφαλίσει ότι οι δύο από τους 13 βουλευτές της που βαρύνονται με κακουργήματα, οι κ.κ. Κ. Καραμανλής και Κ. Παπακώστα δεν θα κινδυνεύσουν να γίνουν αντικείμενο «κακόβουλων προθέσεων», όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη.

Το όφελος διπλό και… τριπλό από την συγκεκριμένη τροπολογία.

Το ίδιο «μαξιλαράκι» ασφαλείας θα έχουν και οι υπόλοιποι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφασίσει να μετατρέψει στην πορεία τα πλημμελήματα σε κακουργήματα. Ή αν επιχειρήσει να «αμπαλάρει» όλους τους «γαλάζιους» βουλευτές σε μία δικογραφία με βασικό πρόσωπο τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά.

Η τροπολογία συμπαρασύρει όλους τους εμπλεκόμενους

Το τρίτο όφελος της τροπολογίας έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση συμπαρασύρει στη ίδια κατεύθυνση - του Εφέτη ανακριτή - και όλα τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα γύρω από τους βουλευτές. Δηλαδή και τους πρώην Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ ή μεμονωμένα στελέχη ή πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις συνακροάσεις..

Έτσι τα «τρυγόνια» που πετυχαίνει να προστατεύει η κυβέρνηση - σε περίπτωση υστεροβουλίας όπως λένε - πολλά…