Ευθείες βολές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και αυτό των παρακολουθήσεων εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Λιβανό και Αραμπατζή.

Στο επίκεντρο της κριτικής που άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκαν όλα όσα διημείφθησαν κατά την απόρρητη ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ στην συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγγέλλει πως χθες «κατέρρευσαν» η «λάσπη», τα «χυδαία υπονοούμενα» και οι «προσωπικές επιθέσεις» που δέχεται επί τέσσερα χρόνια από το «παρακράτος».

«Μας είπε ο Θεμιστοκλής Δεμίρης πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησής μου και πως δεν υπάρχει καταγραφή. Έχει όρια η πολιτική σας απατεωνιά; Είναι ικανή για όλα η ΝΔ», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση «αντί να κρυφτεί, μας απείλησε», στον απόηχο της άγριας κόντρας που έχει ξεσπάσει για τις διαρροές από την απόρρητη συνεδρίαση.

«Δεν καταλαβαίνω από απειλές και δεξιούς τραμπουκισμούς! Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια;», διερωτήθηκε ενώ στο στόχαστρο έβαλε και τον Νικήτα Κακλαμάνη που προανήγγειλε έρευνα για την πηγή των διαρροών, καταλογίζοντάς του «α λα καρτ ευαισθησία» και «θράσος».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον οργανισμό, ενώ σχολίασε με νόημα: «Διαφθορά υπήρχε στη χώρα, αλλά τα σκάνδαλα της τελευταίας εποχής δεν γεννήθηκαν στην περιφέρεια αλλά στον πυρήνα της εξουσίας. Ο ελληνικός λαός θέλει όλα αυτά να τα στείλει στο παρελθόν και είναι ανάγκη η πολιτική αλλαγή. Πώς απαντάει ο πρωθυπουργός; Λέει ότι είναι θυμωμένος με την ακρίβεια που έρχεται από τις δικές τους επιλογές».

Το γάντι σήκωσε από πλευράς κυβέρνησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης που κατήγγειλε πως η διαρροή απόρρητων πληροφοριών συνιστά «βαθύτατη προσβολή» και «τεράστιο πολιτικό ατόπημα».

«Δεν θα μπω στη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες, δεν χωρά αυτή η συζήτηση, αλλά υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης, ενώ εγκάλεσε το ΠΑΣΟΚ επειδή ζήτησε την κλήτευση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για «να τον ελέγξει για τις αποφάσεις του».

«Κοιτάξτε με στα μάτια, με γνωρίζετε κοντά τρεις δεκαετίες. Ελάτε στη θέση μου. Κοιτάξτε με στα μάτια, μην ντρέπεστε. Με πρακτοριλίκια και με χυδαιότητες με απειλούν εδώ και τέσσερα χρόνια και χθες αποδείχθηκε η κοροϊδία! Εσείς τι θα κάνετε;», επανήλθε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ισχυριζόμενος πως οι διαρροές δεν απειλούν την εθνική ασφάλεια, αλλά το «παρακράτος».

«Δεν θα σιωπήσω, η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι!», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «ορφανά του Καρατζαφέρη» και «γενιτσαρικό τάγμα» εντός της κυβέρνησης.

«Το Κράτος Δικαίου λειτουργεί στον ύψιστο βαθμό. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης, δικαιώθηκε όπως λέτε, η απόφαση του ΣτΕ λέτε πως τον έχει δικαιώσει. Ποιο θέμα Κράτους Δικαίου υπάρχει λοιπόν;», ανταπάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Νέα κόντρα με τη Ζωή

Οι τόνοι ανέβηκαν ξανά όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε από το έδρανο της όταν μιλούσε ο υπουργός Δικαιοσύνης: «Ο φασίστας! Δεν είστε βουλευτής κύριε! Δεν ντρέπεστε λίγο; Κάνατε κακουργήματα και σας πείραξε η δημοσιοποίηση;».

«Δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάρτιση…. Για λόγους πολιτικής αισθητικής, και γενικότερα αισθητικής, δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας…», απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε σε παρέμβαση της: «Στο χωριό σας το Σταυροχώρι, ποιος ήταν πρόεδρος επί Χούντας; Έχετε καμία σχέση; Από εκεί μάλλον μάθατε πως δουλεύει το παρακράτος».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανταπάντησε με ελληνικό κινηματογράφο: «Κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει μια ελληνική κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, υπάρχει μια σκηνή στην οποία έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα σε αυτό παρόλο που η Βουλή δεν έχει παγκάκια….».

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Φλωριδης έκανε αναφορά στη σκηνή όπου ο Γιώργος Κωνσταντίνου έχει ανέβει σε παγκάκι σε φρενοκομείο και κάνει τον κόκορα.