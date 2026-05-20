Απόψε, Τετάρτη 20 Μαΐου, ρίχνει και επίσημα αυλαία το Survivor ύστερα από τον βαρύ τραυματισμό του 22χρονου Σταύρου Φλώρου στην ακτή του Άγιου Δομίνικου.

Την Δευτέρα 11 Μαΐου, δεν προβλήθηκε το προγραμματισμένο επεισόδιο και πολύ γρήγορα έγινε γνωστό ότι ο προέκυψε ένας σοβαρός τραυματισμός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, ο Σταύρος Φλώρος, έκανε ψαροντούφεκο, ενώ ένα διερχόμενο σκάφος πέρασε από πάνω του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Ο νεαρός ακρωτηριάστηκε στο αριστερό κάτω άκρο και τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο συμπαίκτης του, Μάνος Μαλλιαρός, ήταν παρών στη σκηνή, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες χάρη στις δικές τους άμεσες ενέργειες κατάφερε να σωθεί ο 22χρονος Σταύρος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άγιου Δομίνικου, ενώ πλέον νοσηλευτεί σε κλινική στο Μαϊάμι με σκοπό την καλύτερη αποκατάστασή του.

Η εταιρεία παραγωγής, στις πρώτες ανακοινώσεις της, ανέφερε ότι ο νεαρός παίκτης τραυματίστηκε εκτός στίβου μάχης και γυρισμάτων, ωστόσο το ριάλιτι επιβίωσης ρίχνει σήμερα και επίσημα αυλαία. Το πρωί της Τετάρτης, μέσα από μία επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού του ΣΚΑΙ, επιβεβαιώθηκε η είδηση.

Στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός, υποδέχθηκε τους παίκτες που βρίσκονται ακόμη στον Άγιο Δομίνικο, προκειμένου να κλείσουν τον κύκλο του Survivor, ενώ τόσο ο παρουσιαστής, όσο και οι συμπαίκτες του Σταύρου, φάνηκαν σοκαρισμένοι και επηρεασμένοι από το περιστατικό.

Ο Μάνος Μαλλιαρός απουσίαζε από το τελευταίο συμβούλιο καθώς βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα.

Κατά την έναρξη του σημερινού επεισοδίου ο Γιώργος Λιανός υποδέχθηκε το κοινό και τους παίκτες ανακοινώνοντας το λόγο για τον οποίο βρέθηκαν στο συμβούλιο του νησιού.

Όπως ανέφερε σκοπός ήταν να μιλήσουν για τον τραυματισμό του 22χρονου Σταύρου Φλώρου. Ο παρουσιαστής, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι οι δύο παίκτες, φορούσαν τις απαραίτητες σημαδούρες για την προστασία τους, ενώ από την ώρα του τραυματισμού και μετά ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν στο πλευρό του, και η συμβολή του ήταν καταλυτική σημασίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Σταύρος Φλώρος παραμένει δυνατός και αισιόδοξος, ενώ νοσηλεύεται σε κλινική της Αμερικής.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, το πρωί της Τετάρτης, ανακοίνωσε και επίσημα τη λήξη των γυρισμάτων.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι ο Σταύρος Φλώρος, είναι ο φετινός νικητής του Survivor και θα περάσουν στην κατοχή του τα 250.000 ευρώ.

Η Κοινή απόφαση που ανακοινώθηκε για το έπαθλο από τον Γιώργο Λιανό: «Σεβόμενοι και κατανοώντας την σοβαρότητα της κατάσταση και θέτοντας πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα την υγεία και τον άνθρωπο. Η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Αυτό είναι το τελευταίο συμβούλιο και με αυτό ολοκληρώνονται τα γυρίσματα για το Survivor 2026».

Με τη σειρά τους, κάθε ένας από τους συμπαίκτες του Σταύρου Φλώρου, μίλησαν τόσο για τον 22χρονο, όσο και για τον Μάνο Μαλλιαρό, που κατάφερε να τον κρατήσει στη ζωή.

Το μήνυμα των παικτών στο Σταύρο Φλώρο

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιανός, ο Σταύρος Φλώρος παρακολουθούσε το τελευταίο συμβούλιο του νησιού και οι παίκτες επέλεξαν να του στείλουν ένα ιδιαίτερο μήνυμα, άμεσα συνδεδεμένο με την παρουσία του στο παιχνίδι. Όλοι μαζί φώναξαν το όνομά του, ενώ φώναξαν και το όνομα του Μάνου Μαλλιαρού!

