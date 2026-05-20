Αυλαία ρίχνει απόψε το Survivor! Όσα είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου και το μήνυμα αισιοδοξίας από τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό.

Στην Αμερική βρίσκεται πλέον ο Σταύρος Φλώρος, ο 22χρονος παίκτης του Survivor, που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον Άγιο Δομίνικο, κατά τη διάρκεια που έκανε ψαροντούφεκο στη θάλασσα.

Ο 22χρονος παίκτης, φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί κάτω άκρο, ενώ ακρωτηριάστηκε μέρος του αριστερού του ποδιού. Η αποθεραπεία του, αλλά και τα επόμενα κρίσιμα χειρουργεία θα πραγματοποιηθούν σε κλινική στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News», στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου, βρίσκεται ο Έλληνας γιατρός Νικόλας Ναμιάς.

Ο γιατρός, παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του νεαρού, ενώ ηγείται της ομάδας των γιατρών που έχουν αναλάβει τον 22χρονο παίκτη του ριάλιτι.

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, μίλησε στην εκπομπή, αποκαλύπτοντας ότι ακολουθούν δύο κρίσιμα χειρουργεία για την αποκατάσταση του δεξιού, αλλά και του αριστερού ποδιού:

«Περιμένουμε να κάνει δύο νέες επεμβάσεις ο Σταύρος. Μία στο δεξί πόδι και μία στο αριστερό. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνουν και οι δύο σήμερα. στο αριστερό πρέπει να γίνει επέμβαση για να μειωθούν οι πόνοι που προκαλούν κάποια νεύρα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να περάσει κι αυτό το βήμα… Αν εξαιρέσει κανείς τον πόνο που έχει είναι καλά ψυχολογικά το παιδί. Αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που σιγά – σιγά θα μετριαστούν. Ψύχραιμος είναι».

Από την πλευρά του, ο Μάνος Μαλλιαρός, ο συμπαίκτης του Σταύρου Φλώρου που βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος, έστειλε το δικό του μήνυμα στον συμπαίκτη και «αδερφό» του, όπως τον αποκάλεσε, ενώ ο ίδιος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και αγωνίζεται να επανέλθει στην καθημερινότητα:

«Ξέρω πόσο δύσκολα περνάς και είμαι μαζί σου σε όλο αυτό. Όπως με έβαλες στο δρόμο του Θεού, στην πίστη, θέλω και εσύ να συνεχίσει να αντλείς δύναμη και να συνεχίσεις να παλεύεις, να έρθεις κοντά μας. Σ’ αγαπώ πολύ! Ο αδερφός σου… Αυτό που ζήσαμε ήταν δύσκολο, θα το ξεπεράσουμε όμως μαζί με τον Σταύρο. Η σκέψη μου είναι συνέχεια μαζί σου Σταύρου!».