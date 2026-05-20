Ερευνήτρια του Κέιμπριτζ δίνει τρεις στρατηγικές για να γίνουμε πιο παραγωγικοί.

Οι περισσότεροι παραγωγικοί άνθρωποι εφαρμόζουν τον κανόνα της «χρυσής ώρας». Τι σημαίνει αυτό πρακτικά και γιατί το multitasking είναι «εχθρός» της παραγωγικότητάς μας; Η δρ. Ολίβια Ριμς, ερευνήτρια ψυχικής υγείας στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, το εξηγεί μέσα σε ένα βίντεο.

Η δρ. Ριμς προτείνει τρεις στρατηγικές για ενίσχυση της παραγωγικότητας. Και ξεκινά με τον κανόνα της «χρυσής ώρας». Πρόκειται για την πρώτη ώρα, λίγο αφού ξυπνήσουμε, η οποία μπορεί να καθορίσει πόσο επιτυχημένη θα είναι η ημέρα μας.

«Για αυτό είναι σημαντικό αυτά τα 60 λεπτά να χρησιμοποιούμε σοφά τον χρόνο και να επικεντρωνόμαστε σε ζητήματα υψηλής προτεραιότητας και σημαντικά πρότζεκτ, όπως και να ξεφορτωνόμαστε οτιδήποτε μπορεί να μας αποσπά την προσοχή, για παράδειγμα το κινητό τηλέφωνο, τα social media και τα email», αναφέρει.

Γιατί έχει αποτέλεσμα ο κανόνας της «χρυσής ώρας». Το πρωί είναι υψηλότερα τα επίπεδα της ντοπαμίνης, που σχετίζονται με το κίνητρο, ενώ επίσης τότε τείνουμε να είμαστε περισσότερο χαρούμενοι και να νιώθουμε πιο ικανοποιημένοι. Οπότε, ας χρησιμοποιήσουμε αυτά τα θετικά συναισθήματα που παίρνουμε από την υψηλή ντοπαμίνη για να ασχοληθούμε με τις πιο σημαντικές δουλειές μας, συμβουλεύει.

«Όχι» στο multitasking

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει η δρ. Ριμς είναι να σταματήσουμε το multitasking, δηλαδή να ασχολούμαστε ταυτόχρονα με πολλά πράγματα. «Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ο εγκέφαλός μας είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο, μπορεί να συγκεντρωθεί μόνο σε ένα πράγμα κάθε φορά», ξεκαθαρίζει.

Όταν νομίζουμε ότι κάνουμε multitasking, στην πραγματικότητα πηγαίνουμε από τη μία δραστηριότητα στην άλλη πολύ γρήγορα. Και όσο πιο πολύ το κάνουμε αυτό, τόσο περισσότερο μπορεί να πλήξει την παραγωγικότητά μας μακροπρόθεσμα, προειδοποιεί.

Ο λόγος είναι πως αυτή η εναλλαγή έχει αρνητικό αντίκτυπο στον προμετωπιαίο φλοιό, δηλαδή το τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό, ενώ είναι ο βασικός ο ρόλος του σε ό,τι αφορά στον αυτοέλεγχο και την προσοχή.

«Οπότε, αν θέλουμε να ενισχύσουμε την παραγωγικότητά μας και να κάνουμε κάτι βοηθητικό για τον εγκέφαλο, πρέπει να συγκεντρωνόμαστε σε ένα πράγμα κάθε φορά», λέει η δρ. Ριμς.

Βάζουμε τέλος στα «θα έπρεπε» και τις ταμπέλες

Η τρίτη στρατηγική που προτείνει η ερευνήτρια απευθύνεται σε όποιον νιώθει ότι έχει «κολλήσει», για παράδειγμα επειδή έχει μείνει πίσω στη δουλειά. «Σε αυτές τις στιγμές δισταγμού, απλά ξεκινήστε από εκεί που είστε τώρα», είναι η συμβουλή της.

Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να αποφύγουμε δύο πράγματα. Πρώτον, τα «θα έπρεπε», για παράδειγμα, σκέψεις όπως «θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα αυτή την αναφορά». Και δεύτερον τις ταμπέλες- όπως «είμαι τεμπέλης», «δεν είμαι αρκετός». Γιατί όταν βάζουμε ταμπέλες στον εαυτό μας, μετά έχουμε την τάση να θέλουμε να τις επιβεβαιώσουμε.

Έτσι, βάζουμε τέλος στα «θα έπρεπε», τις ταμπέλες, την ενοχή και κάνουμε το πρώτο βήμα. Αυτό θα κάνει πιο εύκολα τα επόμενα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο ντόμινο, το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνητρο και υψηλότερη παραγωγικότητα, τονίζει η ερευνήτρια.

