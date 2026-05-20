Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ των Καννών για τη νέα του ταινία, «Bitter Christmas» επιτεθήκε για μία ακόμα φορά δημόσια στον Nτόναλντ Τραμπ και τόνισε πως «η Ευρώπη δεν πρέπει ποτέ να υποταχθεί» στον Αμερικανό πρόεδρο.

Το σχόλιό το απέσπασε θερμά χειροκροτήματα. Ο Ισπανός σκηνοθέτης απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τις ανησυχίες για λογοκρισία, δεδομένου του τι συμβαίνει στις ΗΠΑ υπό τον Τραμπ και στη Γαλλία με την αντιπαράθεση γύρω από το Canal+, του οποίου ο επικεφαλής απείλησε με μαύρη λίστα καλλιτέχνες που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά του κύριου μετόχου της εταιρείας.

«Αυτό μας επηρεάζει πολύ», είπε ο Αλμοδόβαρ αναφερόμενος στις ανησυχίες για τη λογοκρισία πριν προτρέψει τους καλλιτέχνες να μην υποκύψουν σε τέτοιους φόβους. Χαρακτήρισε επίσης, τον Τραμπ και τον Νετανιάχου «τέρατα».

«Δεν θέλω να κρίνω κανέναν, αλλά νομίζω ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν για την κατάσταση στην οποία ζουν στη σύγχρονη κοινωνία. Είναι ηθικό καθήκον», είπε ο σκηνοθέτης. «Η σιωπή και ο φόβος είναι συμπτώματα ότι τα πράγματα πάνε άσχημα. Είναι ένα σοβαρό σημάδι ότι η δημοκρατία καταρρέει. Αντίθετα, οι δημιουργοί πρέπει να μιλήσουν. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν να παραμείνουν σιωπηλοί ή να λογοκριθούν. Έχουμε ηθική υποχρέωση να μιλήσουμε».

Ο Αλμοδόβαρ προέτρεψε τους συναδέλφους του καλλιτέχνες «να λειτουργήσουν ως ασπίδα ενάντια σε αυτή την τρέλα». Πριν από το φεστιβάλ, ο σκηνοθέτης κατήγγειλε τα Όσκαρ ως απροκάλυπτα απολιτικά φέτος.

«Ξέρετε, δεν κατηγορώ κανέναν συγκεκριμένα» είπε ο Αλμοδόβαρ, «αλλά ήταν αρκετά αξιοσημείωτο να παρακολουθώ την τηλεοπτική μετάδοση των Όσκαρ, όπου δεν υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες κατά του πολέμου ή κατά του Τραμπ. Ίσως δεν ήταν ο μόνος, αλλά το μόνο πραγματικό παράδειγμα που θυμάμαι προήλθε από έναν Ευρωπαίο, έναν φίλο μου, τον Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος είπε ευθέως: «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη»».

«Οι άνθρωποι είναι προφανώς πολύ φοβισμένοι», συνέχισε ο σκηνοθέτης. «Οι ΗΠΑ δεν είναι δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Κάποιοι λένε ότι ίσως είναι μια ατελής δημοκρατία, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι στις ΗΠΑ έχουν δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Το σπαρακτικό και ειρωνικό είναι ότι η δημοκρατία έχει οδηγήσει, μέσω του σωστού μηχανισμού ψηφοφορίας, σε αυτό το είδος ολοκληρωτικού καθεστώτος. Και είναι ταυτόχρονα παράδοξο και απίστευτα λυπηρό».

Ο Αλμοδόβαρ δεν είναι άγνωστος στις δημόσιες επιθέσεις του στον Τραμπ. Το 2025, κατά την παραλαβή του βραβείου Chaplin στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ λέγοντας ότι η Αμερική «κυβερνάται από μια ναρκισσιστική αρχή, η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα». Αργότερα είπε ότι ο Τραμπ θα μείνει στη μνήμη του κόσμου ως «καταστροφή».

Όταν ρωτήθηκε από τους Los Angeles Times αν φοβάται τι θα μπορούσε να κάνει στην καριέρα του η δημόσια ομιλία, ο Αλμοδόβαρ απάντησε: «Καθόλου».

«Δεν έχω πολλούς φόβους. Με μια γενικευμένη ισπανική έννοια, εδώ δεν φοβόμαστε να αποκαλέσουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει χαρακτηρίσει τη γενοκτονία στη Γάζα και ο ισπανικός λαός γενικά δεν φοβάται να αποκαλέσει αυτούς τους πολέμους αυτό που είναι», εξήγησε. Πρόσθεσε ακόμα πως «είναι πιο εύκολο για μένα να είμαι σαφής» με τις πεποιθήσεις του επειδή είναι ξένος και εργάζεται εκτός Χόλιγουντ.

Με πληροφορίες του Variety