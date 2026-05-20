Στιγμιότυπα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha, τα τρία παιδιά μαζί με τα τρία μπαμπαδάκια τους δημιουργούν το sequel των «Σούπερ Λαχανικών» σε μία προσπάθεια δημιουργικής αναλογικής απασχόλησης.

Επεισόδιο 41: «Σούπερ Λαχανικά Ενωθείτε!»

Σε μία νέα πραγματικότητα, χωρίς Internet, οθόνες που αποσυντονίζουν από την πραγματική επαφή, με όπλα τη φαντασία και μία παλιά εγκυκλοπαίδεια, τα τρία παιδιά μαζί με τους τρεις μπαμπάδες τους δημιουργούν το sequel των Σούπερ Λαχανικών σε μία προσπάθεια δημιουργικής αναλογικής απασχόλησης.

Μπαμπάδες εναντίον παιδιών στην ύστατη μάχη για να τα κρατήσουν μακριά από τα tablets, ενώ τη μεγαλύτερη μάχη όλων δίνει ο ίδιος ο Δημήτρης που παλεύει να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε στο γιο του και να μην ανοίξει το κινητό του, παρότι κρίνεται η θέση του Περιφερειακού Διευθυντή στο Λονδίνο που ονειρευόταν από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του.

{https://www.youtube.com/watch?v=vkNfHtqfI3g}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η Ελένη συναντιέται με την Τζένη αναζητώντας πληροφορίες για το πως θα μπορούσε να υιοθετήσει εκείνη τον Βίκτωρα.

Η Τζένη από την άλλη έχει μεγάλο άγχος για τη συνάντηση της με τον Στέλιο και το αν ο γιος του Ηρακλή θα τη συμπαθήσει ή όχι.

Τέλος, η Βιργινία προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με τη Ζωή με απρόσμενα αποτελέσματα ενώ ο αστυνομικός που παγίδευσε τον Ηρακλή με το αλκοτέστ προσπαθεί να επισκεφθεί τη Μαίρη στο νοσοκομείο προκαλώντας την οργή του Ευριπίδη, που φοβάται ότι η σκευωρία τους θα έρθει στην επιφάνεια.

Θα καταφέρει ο Δημήτρης να αντέξει έξι ώρες χωρίς το κινητό του;

{https://www.youtube.com/watch?v=ylCX_I7wTNw}

Θα καταλάβει ο Ηρακλής τη συνεργασία του Ευριπίδη με τον τροχονόμο που τον παγίδευσε με το αλκοτέστ;

Θα καταφέρει η φαντασία των τριών παιδιών να κάνει τα λαχανικά τους πιο φανταστικούς σούπερ-ήρωες;

{https://www.youtube.com/watch?v=sRAgK5748KY}

Τι είναι η νασουνίνη και το λυκοπένιο και πώς εμπνέουν τη φαντασία του Βίκτωρα, του Στέλιου και της Σοφίας;

Υπάρχει τρόπος να υιοθετήσει η Ελένη τον Βίκτωρα;

{https://www.youtube.com/watch?v=QvKAhP9wCgg}

Θα βρει ο Νίκος επιτέλους τι κάνει τη ντομάτα κόκκινη πριν τον λυντσάρουν τα παιδάκια;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».