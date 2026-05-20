Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση που αφορά την 13χρονη από τη Σύμη, η οποία κατηγορείται για απόπειρα εις βάρος της μητέρας της με τον 15χρονο φίλο της να κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός με την υπόθεση να βρίσκεται σε στάδιο δικαστικής διερεύνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ανήλικη φέρεται να είχε επιχειρήσει να δηλητηριάσει τη μητέρα της, χωρίς όμως το σχέδιο να ολοκληρωθεί, ενώ στην πορεία της έρευνας είχαν εντοπιστεί και άλλα ευρήματα που αξιολογούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr η υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η 13χρονη ημεδαπή γνώρισε τον 15χρονο ημεδαπό και ξεκίνησε μαζί του μια σχέση που, μέσα σε λίγες εβδομάδες, άλλαξε όπως υποστήριξαν οικείοι της δραματικά την εικόνα της. Ανήσυχοι, οι γονείς της κατέφυγαν σε ειδικό ψυχολόγο, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ανήλικη βρισκόταν υπό την έντονη επιρροή του 15χρονου, που φαινόταν να ασκεί τον απόλυτο έλεγχο στη συμπεριφορά της. Όταν η μητέρα έλεγξε τις συνομιλίες της κόρης της στα κοινωνικά δίκτυα, βρέθηκε αντιμέτωπη με μηνύματα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κανένας γονέας δεν θα ήθελε να αντικρίσει.

Ο 15χρονος φέρεται να παρότρυνε την ανήλικη να βλάψει τη μητέρα της

«Σήμερα το βράδυ πρέπει να τελειώνεις με τη μητέρα σου, γιατί δεν μπορώ άλλο. Θέλω να μείνουμε μαζί», φέρεται να έγραφε. Όταν η 13χρονη αντέτεινε ότι δεν μπορεί να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη, η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν κατηγορηματική: «Δεν έχεις επιλογή. Αν δεν το κάνεις, θα έχουμε πρόβλημα». Η ανήλικη φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει τη μητέρα της τοποθετώντας ποντικοφάρμακο σε γλυκό και τσάι που της πρόσφερε. Η μητέρα δεν τα κατανάλωσε. Στο δωμάτιο της κόρης της εντόπισε αργότερα ένα μαχαίρι κουζίνας που δεν αναγνώριζε. Η 13χρονη ομολόγησε στις Αρχές ότι το όπλο αυτό προερχόταν από το σπίτι του 15χρονου. Στο πλαίσιο της εκκρεμούς προκαταρκτικής εξέτασης, οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Σύμης και να δώσουν εξηγήσεις για 4 διακριτές κατηγορίες αδικημάτων που ασκήθηκαν αυτεπαγγέλτως. Η πρώτη αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας ή, εναλλακτικά, απόπειρα ενδοοικογενειακής βαριάς σωματικής βλάβης με κίνδυνο ζωής. Η δεύτερη αναφέρεται στην ηθική αυτουργία στις ίδιες πράξεις, κατηγορία που αγγίζει αμιγώς τον ρόλο εκείνου που οργάνωσε και κατεύθυνε. Η τρίτη αφορά παράνομη οπλοκατοχή σε σχέση με το μαχαίρι που εντοπίστηκε στο δωμάτιο της ανήλικης. Η τέταρτη, ίσως η πλέον αποκαλυπτική, αφορά διάθεση ναρκωτικών ουσιών χωρίς κέρδος και χρήση ναρκωτικών, κατηγορία που αποτυπώνει επίσημα πλέον τους ισχυρισμούς του πατέρα της 13χρονης ότι ο ανήλικος φίλος της τής χορηγούσε χάπια με αποτέλεσμα να «βρίσκεται σε άλλη γη».

Η 13χρονη ζητά να αφαιρεθεί ως παράνομη η κατάθεσή της

Η 13χρονη, που κλήθηκε να δώσει σήμερα ανωμοτί εξηγήσεις ως ύποπτη ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Σύμης, υπέβαλε αίτηση για να φύγει από τη δικογραφία η κατάθεση που έδωσε ως μάρτυρας Η συνήγορος της 13χρονης κ. Μαρίνα Κρανίτη κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου αίτηση με αίτημα να αφαιρεθεί άμεσα από τη δικογραφία η από 13 Φεβρουαρίου 2025 Έκθεση Εξέτασης Μάρτυρα Χωρίς Όρκο, που είχε δώσει η ανήλικη στο Αστυνομικό Τμήμα Σύμης.

Σύμφωνα με την αίτηση, η ανήλικη εξετάστηκε ως μάρτυρας τον Φεβρουάριο του 2025, παρότι είχε προηγηθεί καταγγελία της μητέρας της εις βάρος της και, κατά συνέπεια, είχε ήδη αποκτήσει de facto την ιδιότητα της υπόπτου. Κατά την εξέτασή της εκείνη, η ανήλικη δεν ενημερώθηκε για κανένα από τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας για τον ύποπτο, δεν παρέστη με δικηγόρο, δεν είχε δίπλα της τον κηδεμόνα της και η εξέταση δεν καταγράφηκε σε οπτικοακουστικό μέσο, όπως ορίζεται ρητά για υποθέσεις αυτής της βαρύτητας. Η κ. Κρανίτη επικαλείται το άρθρο 243 παράγραφος 3 του ΚΠΔ, που απαγορεύει ρητά η προηγούμενη εξέταση υπόπτου χωρίς τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων του να αποτελεί μέρος της δικογραφίας, καθώς και τον νόμο 4689/2020 που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία ανηλίκων κατηγορουμένων. Σύμφωνα με την αίτηση, η παραμονή του εγγράφου αυτού στη δικογραφία πλήττει ανεπανόρθωτα το δικαίωμα της 13χρονης σε δίκαιη δίκη και ειδικότερα την αρχή της μη αυτοενοχοποίησης. Η ίδια η ανήλικη, σύμφωνα με την αίτηση, ανέφερε ότι εξετάστηκε μόνη της, σε κλειστή αίθουσα, χωρίς να γνωρίζει τα δικαιώματά της.

Τι υποστηρίζει ο 15χρονος

Παράλληλα, ο 15χρονος κατέθεσε εκτενές γραπτό υπόμνημα με αίτημα αρχειοθέτησης της υπόθεσης στο σύνολό της. Ο ανήλικος διατείνεται ότι δεν τελέστηκε κανένα αδίκημα, ούτε τετελεσμένο ούτε σε απόπειρα, και ότι δεν υφίσταται «πράξη» κατά την ποινική έννοια του όρου, δεδομένου ότι δεν επήλθε καμία μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο. Ο 15χρονος επικαλείται το ιστορικό του, παρουσιάζοντας έναν ανήλικο που μεγάλωσε υιοθετημένος σε ένα μικρό νησί, έλαβε διαγνώσεις ΔΕΠΥ, νοητικής υστέρησης και μικτών διαταραχών συμπεριφοράς από ηλικία 10 ετών, και φοίτησε σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης παρά τις επανειλημμένες συστάσεις παιδοψυχιάτρων για ειδικό σχολείο, το οποίο δεν υπάρχει στη Σύμη. Αναφέρει ότι υπέστη συστηματικό εκφοβισμό από συμμαθητές, αλλά και από εκπαιδευτικούς, που κατά τους ισχυρισμούς του διέδωσαν φήμες περί της σεξουαλικής του ταυτότητας, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του να γίνει ολοένα και πιο αντιδραστική. Η κατάσταση αυτή, ισχυρίζεται, αποτυπώνεται και στις εκθέσεις που συντάχθηκαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Στο υπόμνημά του, ο 15χρονος θέτει και ζητήματα ίσης μεταχείρισης των δύο υπόπτων. Ισχυρίζεται ότι, ενώ για τον ίδιο συντάχθηκαν εκτενείς ψυχολογικές γνωματεύσεις και εκθέσεις κοινωνικής έρευνας, η αντίστοιχη διαδικασία για την 13χρονη δεν ολοκληρώθηκε λόγω απουσίας των εμπλεκόμενων, με αποτέλεσμα η εισαγγελική παραγγελία για σύνταξη ξεχωριστών εκθέσεων να παραμένει ουσιαστικά ανεκτέλεστη. Θέτει επίσης ζήτημα άνισης μεταχείρισης σε ό,τι αφορά τη διαταχθείσα ακούσια νοσηλεία που αφορούσε αποκλειστικά τον ίδιο, σημειώνοντας ότι η νοσηλεία διήρκεσε 10 ημέρες, καθώς δεν υπήρχε παιδοψυχίατρος στη Ρόδο και έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο δικηγόρος του αμφισβητεί επίσης την αξιοπιστία των καταγγελλόντων γονέων, υποστηρίζοντας ότι εκδηλώνουν προσωπική εμπάθεια εις βάρος του εντολέα του και ότι η επανειλημμένη εμφάνισή τους σε πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης αποτελεί μεθοδευμένη προσπάθεια σπιλωσης. Επισημαίνει ότι ο 15χρονος διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχει συλληφθεί ή προσαχθεί ποτέ, κάτι που τεκμηριώνεται με έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Σύμης. Αναφορικά με τους δημόσιους ισχυρισμούς του πατέρα της 13χρονης ότι ο ανήλικος έχει «δεκάδες κλοπές στο όνομά του», ο συνήγορος τους χαρακτηρίζει ανυπόστατους.