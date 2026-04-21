Ενόσω η 13χρονη δίνει «μάχη ζωής» διασωληνωμένη στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων μια νέα μαρτυρία για τις συνθηκες της πτώσεις δημιουργεί ερωτηματικά για το τι συνέβη λίγο πριν το ατύχημα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 13χρονης μαθήτριας που έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, την ώρα που οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, η ανήλικη φέρεται λίγο πριν από την πτώση να είπε ότι «θα πηδήξει», γεγονός που έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς συνέβη μέσα στον σχολικό χώρο. Όπως αναφέρει μάρτυρας «η μαθήτρια γύρισε και είπε “εγώ θα πηδήξω”, κανείς δεν την πίστεψε και το έκανε. Ήταν πολύ ξαφνικό».

«Δεν ήταν ατύχημα η πτώση της 13χρονης»: Η μαρτυρία που προβληματίζει

Ο μάρτυρας επιμένει ότι αυτό ακούστηκε από την 13χρονη πριν συμβεί η πτώση τονίζοντας παράλληλα ότι «είναι δύσκολο να ήταν ατύχημα, δεν γίνεται να πέσεις σε αυτό το σημείο». Νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ANT1 ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο. Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, συγγενικά πρόσωπα της 13χρονης επιμένουν ότι πρόκειται για ατύχημα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της πτώσης. Στο σχολείο επικρατεί αναστάτωση με τους συμμαθητές που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της σκηνής της πτώσης να μην μπορούν να διαχειριστούν τα όσα διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια τους. Από την πρώτη στιγμή από πλευράς Υπουργείου Παιδείας δόθηκε εντολή να σπεύσουν στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να στηρίξουν ψυχοσυναισθηματικά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που βρέθηκαν μπροστά στο συμβάν ή ενημερώθηκαν άμεσα γι’ αυτό.

«Έπεσε με το κεφάλι η 13χρονη»: Η μαρτυρία της διευθύντριας του σχολείου

Η διευθύντρια του σχολικού συγκροτήματος σε δηλώσεις της ανέφερε ότι η μαθήτρια έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ όπως υπογράμμισε στο μπαλκόνι όπως σημειώθηκε το περιστατικό δεν υπάρχει κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα. Όπως είπε «την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν. Πήγε και νοσηλεύτρια στο σχολείο και έσπευσε αμέσως. Πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έπεσε με το κεφάλι». Όπως είπε, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας που αντίκρισε την 13χρονη αμέσως μετά την πτώση «το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του», ενώ έστειλε τις ευχές της για άμεση ανάρρωση. «Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», κατέληξε η διευθύντρια.

Aπό πλευράς των αρχών συνεχίζεται η διερεύνηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν στο σχολείο τη στιγμή του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς η ανήλικη βρέθηκε στο κενό. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σαφές συμπέρασμα για τα αίτια της πτώσης για αυτο και οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά όλες τις μαρτυρίες για να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του σοβαρού περιστατικού.

13χρονη στο Χαϊδάρι: «Η κατάσταση της είναι δύσκολη, έχει πολλές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις»

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε άμεσα από το Νοσοκομείο Αττικόν στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου αφού διασωληνώθηκε λόγω της κατάστασης υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της λόγω του βαρύτατου εγκεφαλικού οιδήματος που έχει προκληθεί από την πτώση. Υπαρχουν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα σοβαρά τραύματα. Oι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ολοκλήρωσαν ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειρουργείο διάρκειας άνω των τεσσάρων ωρών, με στόχο την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού οιδήματος που υπέστη μετά την πτώση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διασωληνώθηκε άμεσα, πριν διακομιστεί στο Παίδων. Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, καθώς η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό, η 13χρονη «έζησε από θαύμα», καθώς η πτώση προκάλεσε σοβαρές κακώσεις και σημαντική απώλεια αίματος. Όπως επισημαίνουν, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η άμεση κινητοποίηση και η ταχεία διακομιδή της σε νοσοκομειακή μονάδα. Μετά την επέμβαση, η μαθήτρια νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας της.

Τι απαντά ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας για την παλαιότητα του κτιρίου

Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, ο γενικός γραμματέας Γιάννης Παπαδομαρκάκης αναφέρει ότι το σχολικό κτίριο είναι παλιό αλλά συντηρημένο και πως δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα εμφανή προβλήματα ασφαλείας στο σημείο της πτώσης, όπως σπασμένα κάγκελα. Όπως τόνισε κατηγορηματικά «Επιθυμία όλων μας είναι να επανέλθει το παιδί στο φυσιολογικό του περιβάλλον. Δεν είναι σπασμένο το κάγκελο. Το είδα και στις φωτογραφίες, ανέφερε, απαντώντας στις ερωτήσεις του Κώστα Παπαχλιμίντζου και της Κατερίνας Δούκα. Το σχολικό κτίριο είναι παλιό αλλά συντηρημένο. Είδα κάτι σοβάδες,. Επικίνδυνο θεωρώ ένα σημείο όταν είναι σαθρό, αλλοιωμένο. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε».

Αθλήτρια του ΤάεΚβοΝτο

Η 13χρονη μαθήτρια που δίνει μάχη ζωής είναι αθλήτρια του Τάεκβοντο με την Ελληνική Ομοσπονδία να βγάζει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας πως: «Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια της 13χρονης αθλήτριάς μας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο σχολείο της.

Η μικρή αθλήτρια, που ανήκει στο δυναμικό της ομοσπονδίας και εκπροσωπεί τις αξίες του αθλήματός μας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο, δίνοντας τον δικό της αγώνα.

Οι σκέψεις όλων μας, προπονητών, αθλητών και μελών της ομοσπονδίας, είναι στραμμένες σε εκείνη και τους οικείους της. Ευχόμαστε ολόψυχα η 13χρονη αθλήτριά μας να βγει νικήτρια και από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια υγείας και να επιστρέψει σύντομα στους χώρους προπόνησης και στην καθημερινότητά της».