Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αναμένεται και η αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού για να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες και παράγοντες που οδήγησαν στο περιστατικό.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν 24χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο σε περιοχή του Ωραιοκάστρου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο δείχνει τη στιγμή που η νεαρή επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο και έρχεται σε επαφή με το όχημα, το οποίο κινούνταν σε κανονική πορεία.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι, ενώ φέρει και άλλους τραυματισμούς, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

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