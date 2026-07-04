Φωτιά στο Κιλκίς: Mαζικά μηνύματα από το 112 - Live οι εξελίξεις

Φωτιές ξέσπασαν σε Χαλκιδική, Κιλκίς, Ρόδο και Θεσσαλονίκη.
Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)
- Περιφέρεια Κρήτης
Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.
Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Ιδιαίτερα, όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου αυξάνονται οι μετακινήσεις και οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο, δεν πρέπει να πραγματοποιείται καμία ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Υπαίθριες ψησταριές κοντά σε δάση ή ξηρή βλάστηση, εργασίες που προκαλούν σπινθήρες, όπως η χρήση τροχού ή ηλεκτροκόλλησης, το κάψιμο υπολειμμάτων ή ακόμη και η απόρριψη ενός αναμμένου τσιγάρου μπορούν, μέσα στις συνθήκες που θα επικρατήσουν, να οδηγήσουν στην εκδήλωση μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Όσοι κατοικούν μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις θα πρέπει να διατηρούν τους χώρους γύρω από τις κατοικίες τους καθαρούς από ξερή βλάστηση και εύφλεκτα υλικά, να απομακρύνουν κλαδιά και πευκοβελόνες και να φροντίζουν ώστε η βλάστηση να μην εφάπτεται των κτισμάτων. Η συντήρηση των καθαρισμένων οικοπέδων καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης», υπογραμμίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι δήμοι των περιοχών υψηλού κινδύνου, έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, «η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας».
Σημειώνεται ότι, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 και να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα μηνύματα του 112. «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Με υπευθυνότητα, προσοχή και συνεργασία μπορούμε να αποτρέψουμε την εκδήλωση πυρκαγιών και να προστατεύσουμε τον τόπο μας», υπογραμμίζεται.
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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Κιλκίς20:58:55
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Κρηστώνη Κιλκίς με πεζοπόρες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπενθυμίζεται, ότι στις 19:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
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Δύο μηνύματα εστάλησαν για τη φωτιά στη Χαλκιδική20:57:37
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Προποντίδας.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, καθώς και εθελοντές και από αέρος περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπενθυμίζεται, ότι η φωτιά ξέσπασε σήμερα περίπου στις 17:30 και στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής ενώ στις 18:13 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια.
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Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Χαλκιδική20:45:50
{https://exchange.glomex.com/video/v-djpycywelh41?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
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Συνελήφθη 88χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στα Γρεβενά20:05:46
Στη σύλληψη ημεδαπού, ηλικίας 88 ετών, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 04 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:59, σε χορτολιβαδική έκταση στη θέση «Ράχη» της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης, του Δήμου Δεσκάτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 88χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της παρακείμενης βλάστησης.
Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.546,88 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 516 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 629.272,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 156 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 143 (91,67%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,33%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.
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Μεγάλη η φωτιά κοντά σε οικισμό στη Νέα Καλλικράτεια20:03:49
{https://exchange.glomex.com/video/v-djpwtq931sm9?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
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Σπίτια έχουν καεί στη Χαλκιδική19:51:53
{https://exchange.glomex.com/video/v-djpxfgimv6gh?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
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Νέο 112 στο Κιλκίς19:36:32
{https://x.com/112Greece/status/2073445390192353531}
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Τα σημεία όπου επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις:19:20:22
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Η ενημέρωση γαι τις φωτιές:19:17:39
Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μία φορά την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας (κατηγορίας 4), όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κρηστώνη Κιλκίς, όπου χρειάστηκε η έκδοση μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και, όπου απαιτήθηκε, την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.
Στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες του Δήμου Αχαρνών αντιμετωπίστηκαν άμεσα, με ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Γρεβενά, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Έμπωνα Ρόδου.
Στην Κέρκυρα, η πυρκαγιά στα Βασιλικά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος, αποτρέποντας την επέκτασή της.
Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις στα Κουφάλια Χαλκηδόνος, στο Λειψύδριο Κιλκίς και στην Κρηστώνη Κιλκίς, ενώ στη Νέα Καλλικράτεια η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της.
Οι σημερινές πυρκαγιές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι όταν η φωτιά εκδηλώνεται κοντά σε οικισμούς, η ύπαρξη καθαρών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της και τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών για τους κατοίκους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένα καθαρό οικόπεδο μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση της φωτιάς από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία και να δώσει πολύτιμο χρόνο στις δυνάμεις πυρόσβεσης.
Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε ο μηχανισμός από τα πολλά ταυτόχρονα συμβάντα, η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες πυρκαγιές να περιοριστούν στα αρχικά τους στάδια.
Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Κυριακή 05 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε έξι Περιφέρειες της χώρας, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές προβλέπεται υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3).
Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν της οδηγίες των αρχών, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους υπαίθριους χώρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Η πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας.
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Βίντεο από τη φωτιά στη Nέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής19:12:05
{https://exchange.glomex.com/video/v-djptkushn3j5?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
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Οριοθετήθηκε και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά της Κέρκυρας19:11:08
{https://exchange.glomex.com/video/v-djpvv9dmvgyh?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
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Η φωτιά στα Σπάτα οριοθετήθηκε σε 45 λεπτά19:09:16
{https://exchange.glomex.com/video/v-djpwcd80iqz5?integrationId=40599v1wlakx6ykh}
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Ενίσχυση των δυνάμεων στην πυρκαγιά στο Λειψύδριο19:08:39
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στο Λειψύδριο Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης μηχάνημα έργου επιχειρεί για τη δημιουργία ζώνης με σκοπό την ανάσχεση της πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζεται ότι στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων του οικισμού Λειψύδριο.
Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά στην Καλλικράτεια19:08:24
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Δ.Ε. Καλλικράτειας του Δήμου Προποντίδας Χαλκιδικής ενώ τις 18:13 εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, καθώς και Εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 17:30 και στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112.για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
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Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στους Νέους Επιβάτες19:08:04
Οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στους σήμερα, λίγο πριν τις 16:30, στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Στις 16:50 είχε σταλεί sms μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στους Νέους Επιβάτες, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ατάβυρο19:07:33
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνα και Άγιος Ισίδωρος της Ρόδου, έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων του νησιού.
Η πυρκαγιά έκαψε περίπου δέκα στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.
Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς υπάρχει αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων λόγω των συνθηκών που επικρατούν.
Η έγκαιρη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε μεγαλύτερη έκταση.
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Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιές19:05:30
Φωτιές έχουν ξεσπάσει σε Χαλκιδική και Κιλκίς ενώ οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη