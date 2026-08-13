Η πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ στις 20/08.

Τον αντίπαλό του στα play off του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός, καθώς απέναντί του θα βρεθεί η Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία.

Οι «πράσινοι», μετά τις προκρίσεις απέναντι στην Πάκσι και την ΤΣΣΚΑ 1948, βρίσκονται πλέον ένα βήμα πριν από τη League Phase της διοργάνωσης. Για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους εκεί, θα χρειαστεί να ξεπεράσουν το εμπόδιο της τσεχικής ομάδας.

Η Χράντετς Κράλοβε οδηγήθηκε στα play off του Conference League μετά τον αποκλεισμό της από τη Μπεσίκτας στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Η πρόκριση θα κριθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου, στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην έδρα της Χράντετς, τη FINEP Arena.